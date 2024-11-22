5 мини-сериалов с интересным сюжетом. Идеальный вариант на вечер

"День Шакала"

В этом сериале рассказывается об убийце. Наемник берется только за заказы, которые приносят ему большие деньги. Но однажды на его пути окажется офицер, начинающий за ним следить. И это становится началом невероятной истории.



"Патрик Мелроуз"

А в этом сериале вас ждет главный герой, росший с очень состоятельными родителями. Но юность не была счастлива. Мелроуз просто жил и прожигал собственное время, а потом узнал, что ему придется начинать все с абсолютного чистого листа.

"Ночной администратор"

Интересная драма на вечер заставит вас затаить дыхание. Бывший солдат, которого вербует разведчица, должен притворяться другим человеком. Он устраивается ночным менеджером в гостиницу, ведь только так сможет больше узнать о торговле оружием.

"Аутсайдер"

Сериал, получивший один сезон, удачно подойдет для выходных. В нем вы увидите историю о мужчине, обвиняемом в очень жестоком убийстве. Следствие путается, доказательства очень странные. И потому за дело берется частный детектив, который должен все выяснить.



"Братья по оружию"

В центре сюжета - солдаты армии США. Действо разворачивается во время второй мировой войны. И главным героям приходится выполнять сверхсложные задачи. Сюжет динамичный, насыщенный и качественный.