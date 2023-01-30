5 міфів про вітамін D, в які вірить майже кожен українець

Майже у 70 % українців виникає дефіцит вітаміну D взимку. Проте це не причина приймати його самовільно без призначення лікаря, як це багато хто робить. Ще одним хибним уявленням є те, що начебто брак цього вітаміну в організмі можна виявити без аналізів, а просто за наявністю зовнішніх ознак.
Про найпоширеніші міфи про вітамін D розповіли на медичній сторінці в Instagram.
У першу чергу, вітамін D - це прогормон! Завдяки йому в організмі виробляються важливі гормони, які контролюють масу важливих функцій. Зокрема, прийом даної речовини значно підвищує фертильність у представників обох статей. У зв'язку з цим приймати препарат без консультації з лікарем не варто.
Насправді, це не так! Щоб запастися хоча б денною дозою, людині доведеться проводити на повітрі майже весь світловий день. Отримати вітамін з продуктів також складно. Його вміст у них невеликий.
Наприклад, щоб отримати добову дозу вітаміну D, людині потрібно з'їсти 4,5 кг сиру або 100 яєчних жовтків. Погодьтеся, що завдання не зовсім здійсненне.
Лікарі, які призначають прийом вітаміну D, ніколи так не скажуть. Тому що знають, що нестача речовини може утворитися в будь-який час року.
Всі широко загальновідомі ознаки гіповітамінозу D можуть бути властивими й іншим захворюванням. Найкращий спосіб переконатися в нестачі корисної речовини - здати аналізи.
Ні в якому разі цього не робіть. Ультрафіолетове випромінювання глибоко проникає у шкіру, запускає процес старіння, може викликати фотодерматит та злоякісні зміни. Та слід пам‘ятати, що постійне відвідування солярію може призвести до раку шкіри.
Медики радять здавати аналіз 25-OH, який є найкращим засобом контролювати вітамін D. Отримавши результат, слід проконсультуватись із лікарем, щоб він порівняв його з рекомендованими нормами та прийняв рішення щодо вашого лікування.
Раніше ми розповідали про те, як запідозрити дефіцит вітамінів в організмі.
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