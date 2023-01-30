5 міфів про вітамін D, в які вірить майже кожен українець

Цей вітамін можна приймати без призначення

У першу чергу, вітамін D - це прогормон! Завдяки йому в організмі виробляються важливі гормони, які контролюють масу важливих функцій. Зокрема, прийом даної речовини значно підвищує фертильність у представників обох статей. У зв'язку з цим приймати препарат без консультації з лікарем не варто.

Найкраще вітамін D отримувати з їжі або сонячних ванн

Насправді, це не так! Щоб запастися хоча б денною дозою, людині доведеться проводити на повітрі майже весь світловий день. Отримати вітамін з продуктів також складно. Його вміст у них невеликий.

Наприклад, щоб отримати добову дозу вітаміну D, людині потрібно з'їсти 4,5 кг сиру або 100 яєчних жовтків. Погодьтеся, що завдання не зовсім здійсненне.

Літом нема потреби у прийомі вітаміну D

Лікарі, які призначають прийом вітаміну D, ніколи так не скажуть. Тому що знають, що нестача речовини може утворитися в будь-який час року.

Дефіцит можна визначити за зовнішніми ознаками

Всі широко загальновідомі ознаки гіповітамінозу D можуть бути властивими й іншим захворюванням. Найкращий спосіб переконатися в нестачі корисної речовини - здати аналізи.

Якщо ходити до солярію, вітамін D буде у нормі

Ні в якому разі цього не робіть. Ультрафіолетове випромінювання глибоко проникає у шкіру, запускає процес старіння, може викликати фотодерматит та злоякісні зміни. Та слід пам‘ятати, що постійне відвідування солярію може призвести до раку шкіри.

Медики радять здавати аналіз 25-OH, який є найкращим засобом контролювати вітамін D. Отримавши результат, слід проконсультуватись із лікарем, щоб він порівняв його з рекомендованими нормами та прийняв рішення щодо вашого лікування.