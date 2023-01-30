5 мифов о витамине D, в которые верит почти каждый украинец

Этот витамин можно принимать без назначения

В первую очередь, витамин D - это прогормон! Благодаря ему в организме вырабатываются важные гормоны, контролирующие массу важных функций. В частности, прием данного вещества значительно повышает фертильность у обоих полов. Поэтому принимать препарат без консультации с врачом не стоит.

Лучше всего витамин D получать из пищи или солнечных ванн

На самом деле это не так! Чтобы запастись хотя бы дневной дозой, человеку придется проводить на воздухе почти весь световой день. Получить витамин из продуктов тоже сложно. Его содержание у них невелико.

К примеру, чтобы получить суточную дозу витамина D, человеку нужно съесть 4,5 кг сыра или 100 яичных желтков. Согласитесь, что задача не совсем выполнима.

Летом нет нужды в приеме витамина D

Врачи, назначающие прием витамина D, никогда так не скажут. Потому что знают, что недостаток вещества может образоваться в любое время года.

Дефицит можно определить по внешним признакам

Все широко общеизвестные признаки гиповитаминоза D могут быть свойственны и другим заболеваниям. Лучший способ убедиться в недостатке полезного вещества - сдать анализы.

Если ходить в солярий, витамин D будет в норме

Ни в коем случае этого не делайте. Ультрафиолетовое излучение глубоко проникает в кожу, запускает процесс старения, может вызвать фотодерматит и злокачественные изменения. Следует помнить, что постоянное посещение солярия может привести к раку кожи.

Медики советуют сдавать анализ 25-OH, который является лучшим средством контролировать витамин D. Получив результат, следует проконсультироваться с врачом, чтобы он сравнил его с рекомендованными нормами и принял решение о вашем лечении.