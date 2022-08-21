5-летняя украинка стала рекордсменкой и помогла ВСУ: что сделала маленькая героиня

Пятилетняя Мария Макеева из Кривого Рога стала самой молодой волонтеркой, которая выступила и собрала для нашей армии 35492 гривен.

Что сделала маленькая украинка для своей страны

Национальный Реестр Рекордов признал 5-летнюю Марию Макееву из Кривого Рога самой молодой волонтеркой, которая своим выступлением собрала для нужд ВСУ сумму 35492 грн.



Девочка под музыкальное сопровождение своего старшего брата Александра (который, кстати, тоже рекордсмен Украины в другой номинации) исполняла украинские песни в центре Львова, куда они с мамой временно переехали во время войны.

Выступление маленькой рекордсменки длилось 9 часов 54 минуты. Сначала дети мечтали собрать средства на бронежилет, но, как выяснили родители, в тот момент на передовой очень требовались тепловизионные прицелы. Поэтому с помощью волонтерского фонда, который в детские средства еще добавил определенную сумму, был приобретен тепловизор INFIRAY СL35 M и передан нашим бойцам на передовую.



Самая молодая в Украине волонтер со своим братиком планируют еще выступить и собрать средства на нужды ВСУ.

Дети мечтают только об одном, чтобы скорее закончилась война в Украине.