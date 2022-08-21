ua ru
Нд, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

5-річна українка стала рекордсменкою та допомогла ЗСУ: що зробила маленька героїня

Новость на русском →
Львів, Неділя 21 серпня 2022 11:22
5-річна українка стала рекордсменкою та допомогла ЗСУ: що зробила маленька героїня Фото: Марія Макєєва стала наймолодшою ​​волонтеркою (Вєтрова Лана/Facebook)
Автор: Людмила Жукова

П'ятирічна Марія Макєєва з Кривого Рогу стала наймолодшою ​​волонтеркою, яка виступила та зібрала для нашої армії 35492 гривень.

Про маленьку героїню розповіла у Facebook керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

Що зробила маленька українка для своєї країни

Національний Реєстр Рекордів визнав 5-річну Марію Макєєву з Кривого Рогу наймолодшою ​​волонтеркою, яка своїм виступом зібрала для потреб ЗСУ суму 35 492 грн.

Дівчинка під музичний супровід свого старшого брата Олександра (який, до речі, також рекордсмен України в іншій номінації) виконувала українські пісні у центрі Львова, куди вони з мамою тимчасово переїхали під час війни.

Виступ маленької рекордсменки тривав 9 годин 54 хвилини. Спочатку діти мріяли зібрати кошти на бронежилет, але, як з'ясували батьки, на той момент на передовій дуже були потрібні тепловізійні приціли. Тому за допомогою волонтерського фонду, який у дитячі кошти ще додав певну суму, було придбано тепловізор INFIRAY СL35 M та передано нашим бійцям на передову.

Наймолодша в Україні волонтер зі своїм братиком планують ще виступити та зібрати кошти на потреби ЗСУ.

Діти мріють лише про одне, аби скоріше закінчилася війна в Україні.

Нагадаємо, що хлопчик із США зібрав для українських дітей 25 тисяч доларів.

А також ми писали, що 8-річний українець зібрав майже 60 тисяч для ЗСУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя