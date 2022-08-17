Мальчик из США собрал для украинских детей 25 тысяч долларов: детали невероятного поступка (фото)

11-летний мальчик Чарли из США собрал 25 тысяч долларов в помощь детям из Украины, пострадавшим в результате войны.

Об этом сообщают в ЮНИСЕФ Украина.

В частности, когда мальчик узнал, что в Украине война, то он захотел помочь. Чарли нарисовал желто-голубое сердце, ведь именно так он пытался передать свои эмоции относительно влияния войны на украинских детей.

"Чарли с помощью родителей разместил свое сердце на шляпах и свитшотах водителей грузовиков, чтобы поддержать украинских детей, закупить продукты, одежду и вещи первой необходимости", - говорится в сообщении.

Таким образом Чарли смог привлечь внимание многих людей к проблеме украинских детей, которые страдают от войны, которую начала Россия против Украины. Одна компания сделала возможным благотворительный сбор средств, поэтому Чарли уже смог собрать 25 тысяч долларов.

Деньги мальчик передал ЮНИСЕФ в США. В назначении он указал: для детей Украины.

В ЮНИСЕФ написали: "дети помогают детям!".

Мальчик из США собрал для детей Украины деньги (facebook.com/UNICEFUkraine)