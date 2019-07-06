5 лет на передовой: умер 37-летний ветеран с позывным Хонда (фото)

Ветеран АТО на Донбассе Андрей Бордюжа с позывным "Хонда" умер ночью 6 июля. Об этом рассказал в своем Facebook Сергей Таманский, который вместе с ним служил в 79-й отдельной аэромобильной бригаде.

Андрею было 37 лет.

Он отправился на фронт с самого начала российско-украинской войны на Донбассе.

"Сегодня ночью от нас ушел в небо наш дорогой друг и боевой товарищ Андрей Бордюжа (Honda). 5 лет на войне и всегда впереди. Покойся с миром", - говорится в сообщении.

Андрей Бордюжа с позывным "Хонда" (Фото из сети)

Также в сети для помощи матери погибшего воина опубликовали номер карты:

5168 7556 2764 0804 Бордюжа Екатерина

Андрей Бордюжа 5 лет воевал на передовой (Фото из сети)

В комментариях к сообщению пользователи сети скорбят о погибшем воине и высказывают соболезнования его родным и близким. Также в сети звучат слова благодарности за подвиг бойца, который отправился на передовую защищать страну от оккупантов.

Царство небесное вечная память никогда не забуду всегда буду помнить;

Спи спокойно!

Царство Небесное, покойся с миром. Соболезнования всем родным. Это очень страшно...

Царство Небесное... Героям Слава...

Царство небесное, братик...

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Как сообщалось ранее, 4 июля в больнице в Курахово умер 25-летний воин ВСУ из 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Данила Эдуард Лобода, который получил тяжелое ранение на передовой в Марьинском районе Донецкой области в районе проведения ООС. Боец 3 июля подорвался на фугасе.

Напомним, 1 июля на Донбассе в районе ООС оккупанты обстреляли санитарный автомобиль, и в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты погибли два медика, еще один получил ранения. Жертвами циничного обстрела в районе села Водяное стали старший матрос Сергей Григорьевич Майборода и сержант Ирина Викторовна Шевченко.