Светлый мальчик: умер тяжелораненый 25-летний воин Королевской бригады (фото)

Воин 24 ОМБР Эдуард Лобода подорвался на фугасе в зоне ООС
В больнице умер 25-летний воин ВСУ из Королевской бригады Эдуард Лобода, который получил тяжелое ранение на передовой в Марьинском районе Донецкой области в районе проведения ООС. Бойца 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Данила привезли прошлой ночью в больницу в Курахово. Об этом сообщили в пресс-службе бригады на странице в Facebook.
Старший солдат Эдуард Витальевич Лобода 3 июля вместе с побратимами обеспечивал прикрытие промежутков, где предполагалась действие вражеских ДРГ.
"По предварительной информации было известно, что в течение последнего месяца противник небольшими группами проникал в н.п. Марьинка, устанавливая мины, как на маршрутах, которыми передвигались военные, так и гражданские", - говорится в сообщении.
Воин 24 ОМБР Эдуард Лобода (Фото: facebook.com/24th.brigade)
Лобода возглавлял группу бойцов, они выбрали правильный рубеж для противодействия, что позволило исключить проникновение вражеских диверсантов в район украинских подразделений.
Воин подорвался на фугасе с новейшими датчиками движения российского производства, которые накануне противник успел установить на данном направлении. Эдуард шел впереди группы и прикрыл побратимов от взрыва, приняв весь удар на себя. Военному оторвало руки и ноги.
Почти сутки медики пытались спасти ему жизнь, но, к сожалению, ранения оказались несовместимыми с жизнью.
Эдуард Лобода спас побратимов на фронте, вприняв удар на себя (Фото: facebook.com/24th.brigade)
Эдуард родился 2 января 1994 года, он уроженец Сумской области. Отправился на фронт сначала добровольцем, а затем подписал контракт с ВСУ.
"Почти всему научился сам. Кроме мастерства в своем призвании, был душой компании и всегда готовым прийти на помощь своим собратьям. Пользовался большим авторитетом в коллективе, всегда шел первым и возвращался последним. Не боялся брать ответственность на себя" - так вспоминают об Эдуарде побратимы.
Эдуард Лобода отправился на фронт сначала добровольцем, затем контрактником ВСУ (Фото: facebook.com/24th.brigade)
В 24-й ОМБР отметили, что Эдуард был патриотом и воином, человеком, у которого не было недостатка в мужестве и отваге. Воин был настоящим, искренним и надежным.
25-летний воин ВСУ Эдуард Лобода (Фото: facebook.com/24th.brigade)
Пользователи сети оплакивают молодого героя, который отдал жизнь, защищая Украину от оккупантов. Звучат слова соболезнования его родным и близким.
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Как сообщалось, 1 июля на Донбассе в районе ООС оккупанты обстреляли санитарный автомобиль, и в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты погибли два медика, еще один получил ранения. Жертвами циничного обстрела в районе села Водяное стали старший матрос Сергей Григорьевич Майборода и сержант Ирина Викторовна Шевченко.
Также мы писали о том, что ранее на Донбассе военные обнаружили тело бойца, который погиб 22 июня во время выполнения боевого задания. Погибший – боец 24-ой отдельной механизированной бригады имени Данила Галицкого Анатолий Сорочинский с позывным "Жмурик". Ему было 30 лет.