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Светлый мальчик: умер тяжелораненый 25-летний воин Королевской бригады (фото)

STYLERВойна    04.07.2019 - 17:26
Светлый мальчик: умер тяжелораненый 25-летний воин Королевской бригады (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Воин 24 ОМБР Эдуард Лобода подорвался на фугасе в зоне ООС

В больнице умер 25-летний воин ВСУ из Королевской бригады Эдуард Лобода, который получил тяжелое ранение на передовой в Марьинском районе Донецкой области в районе проведения ООС. Бойца 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Данила привезли прошлой ночью в больницу в Курахово. Об этом сообщили в пресс-службе бригады на странице в Facebook.

Старший солдат Эдуард Витальевич Лобода 3 июля вместе с побратимами обеспечивал прикрытие промежутков, где предполагалась действие вражеских ДРГ.

"По предварительной информации было известно, что в течение последнего месяца противник небольшими группами проникал в н.п. Марьинка, устанавливая мины, как на маршрутах, которыми передвигались военные, так и гражданские", - говорится в сообщении.

Светлый мальчик: умер тяжелораненый 25-летний воин Королевской бригады (фото)

Воин 24 ОМБР Эдуард Лобода (Фото: facebook.com/24th.brigade)

Лобода возглавлял группу бойцов, они выбрали правильный рубеж для противодействия, что позволило исключить проникновение вражеских диверсантов в район украинских подразделений.

Воин подорвался на фугасе с новейшими датчиками движения российского производства, которые накануне противник успел установить на данном направлении. Эдуард шел впереди группы и прикрыл побратимов от взрыва, приняв весь удар на себя. Военному оторвало руки и ноги. 

Почти сутки медики пытались спасти ему жизнь, но, к сожалению, ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Светлый мальчик: умер тяжелораненый 25-летний воин Королевской бригады (фото)

Эдуард Лобода спас побратимов на фронте, вприняв удар на себя (Фото: facebook.com/24th.brigade)

Эдуард родился 2 января 1994 года, он уроженец Сумской области. Отправился на фронт сначала добровольцем, а затем подписал контракт с ВСУ.

"Почти всему научился сам. Кроме мастерства в своем призвании, был душой компании и всегда готовым прийти на помощь своим собратьям. Пользовался большим авторитетом в коллективе, всегда шел первым и возвращался последним. Не боялся брать ответственность на себя" - так вспоминают об Эдуарде побратимы.

Светлый мальчик: умер тяжелораненый 25-летний воин Королевской бригады (фото)

Эдуард Лобода отправился на фронт сначала добровольцем, затем контрактником ВСУ (Фото: facebook.com/24th.brigade)

В 24-й ОМБР отметили, что Эдуард был патриотом и воином, человеком, у которого не было недостатка в мужестве и отваге. Воин был настоящим, искренним и надежным.

Светлый мальчик: умер тяжелораненый 25-летний воин Королевской бригады (фото)

25-летний воин ВСУ Эдуард Лобода (Фото: facebook.com/24th.brigade)

Пользователи сети оплакивают молодого героя, который отдал жизнь, защищая Украину от оккупантов. Звучат слова соболезнования его родным и близким.

  • Царство Небесное! Покойся с миром, воин! Низкий поклон....
  • Царство небесное тебе наш дорогой. Родителям и родным соболезнования;
  • Друг детства. Вечная память.
  • Покойся с миром, брат, встретимся на небесах
  • Пусть с Богом покоится.
  • Вечная память тебе, Воин!

Светлый мальчик: умер тяжелораненый 25-летний воин Королевской бригады (фото)

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  • Уже не осталось слез, не оставалось слов... молодой, красивый... Еще бы жить, любить, детей растить... Спасибо тебе, воин, прикрывавший наш сон, нашу жизнь. Вечная память. Соболезнования родным.
  • Вечная память Герою! Большой поклон родителям за сына! Непомерное горе. Портрет этого ребенка-героя должен быть во всех учебных заведениях Украины. Слава Герою;
  • Вечная память мальчику-воину!
  • Совсем юнец. Как больно и обидно родным: растили ведь не с такой короткой судьбой. Будьте прокляты те, кто на этой войне зарабатывают, а тебе, светлый мальчик - мир и покой... Примите искренние соболезнования, родные и близкие, юного воина...

Светлый мальчик: умер тяжелораненый 25-летний воин Королевской бригады (фото)

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Как сообщалось, 1 июля на Донбассе в районе ООС оккупанты обстреляли санитарный автомобиль, и в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты погибли два медика, еще один получил ранения. Жертвами циничного обстрела в районе села Водяное стали старший матрос Сергей Григорьевич Майборода и сержант Ирина Викторовна Шевченко.

Также мы писали о том, что ранее на Донбассе военные обнаружили тело бойца, который погиб 22 июня во время выполнения боевого задания. Погибший – боец 24-ой отдельной механизированной бригады имени Данила Галицкого Анатолий Сорочинский с позывным "Жмурик". Ему было 30 лет.

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