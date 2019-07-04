Светлый мальчик: умер тяжелораненый 25-летний воин Королевской бригады (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Воин 24 ОМБР Эдуард Лобода подорвался на фугасе в зоне ООС

В больнице умер 25-летний воин ВСУ из Королевской бригады Эдуард Лобода, который получил тяжелое ранение на передовой в Марьинском районе Донецкой области в районе проведения ООС. Бойца 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Данила привезли прошлой ночью в больницу в Курахово. Об этом сообщили в пресс-службе бригады на странице в Facebook.

Старший солдат Эдуард Витальевич Лобода 3 июля вместе с побратимами обеспечивал прикрытие промежутков, где предполагалась действие вражеских ДРГ.

"По предварительной информации было известно, что в течение последнего месяца противник небольшими группами проникал в н.п. Марьинка, устанавливая мины, как на маршрутах, которыми передвигались военные, так и гражданские", - говорится в сообщении.

Воин 24 ОМБР Эдуард Лобода (Фото: facebook.com/24th.brigade)

Лобода возглавлял группу бойцов, они выбрали правильный рубеж для противодействия, что позволило исключить проникновение вражеских диверсантов в район украинских подразделений.

Воин подорвался на фугасе с новейшими датчиками движения российского производства, которые накануне противник успел установить на данном направлении. Эдуард шел впереди группы и прикрыл побратимов от взрыва, приняв весь удар на себя. Военному оторвало руки и ноги.

Почти сутки медики пытались спасти ему жизнь, но, к сожалению, ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Эдуард Лобода спас побратимов на фронте, вприняв удар на себя (Фото: facebook.com/24th.brigade)

Эдуард родился 2 января 1994 года, он уроженец Сумской области. Отправился на фронт сначала добровольцем, а затем подписал контракт с ВСУ.

"Почти всему научился сам. Кроме мастерства в своем призвании, был душой компании и всегда готовым прийти на помощь своим собратьям. Пользовался большим авторитетом в коллективе, всегда шел первым и возвращался последним. Не боялся брать ответственность на себя" - так вспоминают об Эдуарде побратимы.

Эдуард Лобода отправился на фронт сначала добровольцем, затем контрактником ВСУ (Фото: facebook.com/24th.brigade)

В 24-й ОМБР отметили, что Эдуард был патриотом и воином, человеком, у которого не было недостатка в мужестве и отваге. Воин был настоящим, искренним и надежным.

25-летний воин ВСУ Эдуард Лобода (Фото: facebook.com/24th.brigade)

Пользователи сети оплакивают молодого героя, который отдал жизнь, защищая Украину от оккупантов. Звучат слова соболезнования его родным и близким.

Царство Небесное! Покойся с миром, воин! Низкий поклон....

Царство небесное тебе наш дорогой. Родителям и родным соболезнования;

Друг детства. Вечная память.

Покойся с миром, брат, встретимся на небесах

Пусть с Богом покоится.

Вечная память тебе, Воин!

Скрин комментариев

Уже не осталось слез, не оставалось слов... молодой, красивый... Еще бы жить, любить, детей растить... Спасибо тебе, воин, прикрывавший наш сон, нашу жизнь. Вечная память. Соболезнования родным.

Вечная память Герою! Большой поклон родителям за сына! Непомерное горе. Портрет этого ребенка-героя должен быть во всех учебных заведениях Украины. Слава Герою;

Вечная память мальчику-воину!

Совсем юнец. Как больно и обидно родным: растили ведь не с такой короткой судьбой. Будьте прокляты те, кто на этой войне зарабатывают, а тебе, светлый мальчик - мир и покой... Примите искренние соболезнования, родные и близкие, юного воина...

Скрин комментариев

Как сообщалось, 1 июля на Донбассе в районе ООС оккупанты обстреляли санитарный автомобиль, и в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты погибли два медика, еще один получил ранения. Жертвами циничного обстрела в районе села Водяное стали старший матрос Сергей Григорьевич Майборода и сержант Ирина Викторовна Шевченко.

Также мы писали о том, что ранее на Донбассе военные обнаружили тело бойца, который погиб 22 июня во время выполнения боевого задания. Погибший – боец 24-ой отдельной механизированной бригады имени Данила Галицкого Анатолий Сорочинский с позывным "Жмурик". Ему было 30 лет.