5 лайфхаків, які зменшать запах з контейнеру для сміття

Чому сміттєвий контейнер пахне

Насамперед контейнер пахне через сміття - а саме через залишки їжі, які, розкладаючись і змінюючи консистенцію, виділяють неприємний запах.

Нерідко через погану щільність сміттєвого пакета рідина з залишків продуктів потрапляє на стінки контейнера, який, на відміну від сміття, залишається вдома і навряд миється кожного разу.

З часом рідина накопичується, крім цього, пластик, з якого зазвичай зроблений контейнер, поглинає все більше "ароматів".

Як запобігти запаху з відра для сміття

Для початку, слід вимити контейнер з мийним засобом від залишків продуктів та бруду. Якщо запах сміття не "в'ївся" в пластик, ароматизований засіб знищить сліди неприємних ароматів.

Після цього, щоб запобігти появі сильного запаху, окрім регулярного виносу сміття та використання більш цупких пакетів, існує декілька лайфхаків.

Використайте сушильні листи

Сушильні листи можуть робити дива з одягом, але вони - як зазначають, навіть використані - також можуть допомогти у розв'язування проблем зі сміттєвим баком, поглинаючи запахи.

Для цього радять помістити лист або декілька на дно чистого сміттєвого відра - і незабаром неприємних ароматів ставатиме все менше.

Поставте соду

Невелика коробка харчової соди може поглинати запахи з холодильника, тож цілком логічно, що вона також може прибрати сморід у відрі для сміття.

Для цього слід посипати содою всю внутрішню поверхню відра - або навіть вкинути її до сміттєвого пакета. З соди також можна зробити потужний домашній засіб для чищення контейнера - для цього її потрібно змішати з лимонним соком і оцтом

Насипте наповнювач для котячого туалету

Наповнювач для котячого туалету поглинає рідини, водночас нейтралізуючи запахи. Щоб прибрати запах з контейнера для сміття цим способом, трохи наповнювача потрібно насипати на дно сміттєвого бака.

Наповнювач радять замінювати щотижня або коли він стає вологим. Проте майте на увазі, що наповнювач, навіть чистий, має свій власний, дещо хімічний запах.

Використайте саше для одягу

Ароматичні саше, які зазвичай використовуються для нейтралізації запахів в шафі з одягом, можуть допомогти усунути запах зі сміттєвого відра. Крім цього, можна зробити саше самостійно.

Для цього необхідно наповнити кавовий фільтр харчовою содою, зав'язавши верхню частину ниткою. Якщо контейнер для сміття досить великий, може знадобитися декілька пакетів - або ж саше більшого розміру.

Додайте ефірні олії

Ефірні олії лимона, лаванди, м'яти, чайного дерева, евкаліпта та цитрусових мають приємний аромат свіжості.

Якщо відро для сміття бридко пахне, спробуйте нанести кілька крапель однієї з цих ефірних олій на ватну кульку - і кинути її на дно помитого відра для сміття, під пакет.

Згодом кулька випустить приємний аромат ефірної олії, покращуючи запах контейнера. Проте замінювати вату з олією варто кожні два тижні або навіть частіше.