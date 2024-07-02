5 лайфхаков, которые уменьшат запах из мусорного контейнера

Почему мусорный контейнер пахнет

В первую очередь контейнер пахнет из-за мусора - а именно из-за остатков пищи, которые, разлагаясь и меняя консистенцию, выделяют неприятный запах.

Нередко из-за плохой плотности мусорного пакета жидкость из остатков продуктов попадает на стенки контейнера, который, в отличие от мусора, остается дома и вряд ли моется каждый раз.

С течением времени жидкость накапливается, кроме этого, пластик, из которого обычно сделан контейнер, поглощает все больше "ароматов".

Как предотвратить запах из мусорного ведра

Для начала следует вымыть контейнер с моющим средством от остатков продуктов и грязи. Если запах мусора не въелся в пластик, ароматизированное средство уничтожит следы неприятных ароматов.

После этого, чтобы предотвратить появление сильного запаха, кроме регулярного выноса мусора и использования более крепких пакетов, существует несколько лайфхаков.

Используйте сушильные листы

Сушильные листы могут делать чудеса с одеждой, но они - как отмечают, даже использованные - также могут помочь в решении проблем с мусорным баком, поглощая запахи.

Для этого советуют поместить лист или несколько на дно чистого мусорного ведра - и вскоре неприятных ароматов будет становиться все меньше.

Поставьте соду

Небольшая коробка пищевой соды может поглощать запахи из холодильника, поэтому вполне логично, что она также может убрать вонь в мусорном ведре.

Для этого следует посыпать содой всю внутреннюю поверхность ведра - или даже вбросить ее в мусорный пакет. Из соды также можно сделать мощное домашнее чистящее средство для мусорного контейнера - для этого ее нужно смешать с лимонным соком и уксусом.

Насыпьте наполнитель для кошачьего туалета

Наполнитель для кошачьего туалета поглощает жидкости, одновременно нейтрализуя запахи. Чтобы убрать запах из мусорного контейнера этим способом, немного наполнителя нужно насыпать на дно мусорного бака.

Наполнитель советуют заменять еженедельно или когда он становится влажным. Однако учтите, что наполнитель, даже чистый, имеет свой собственный, несколько химический запах.

Используйте саше для одежды

Ароматические саше, обычно используемые для нейтрализации запахов в шкафу с одеждой, могут помочь устранить запах из мусорного ведра. Кроме этого, можно сделать саше самостоятельно.

Для этого необходимо наполнить кофейный фильтр пищевой содой, завязав верхнюю часть нитью. Если контейнер для мусора достаточно большой, может понадобиться несколько пакетов - или саше большего размера.

Добавьте эфирные масла

Эфирные масла лимона, лаванды, мяты, чайного дерева, эвкалипта и цитрусовых обладают приятным ароматом свежести.

Если мусорное ведро отвратительно пахнет, попробуйте нанести несколько капель одного из этих эфирных масел на ватный шарик - и бросить его на дно вымытого мусорного ведра, под пакет.

Через какое-то время шарик выпустит приятный аромат эфирного масла, улучшая запах контейнера. Однако заменять вату с маслом следует каждые две недели или даже чаще.