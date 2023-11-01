5 лайфхаков, которые помогут уменьшить затраты на отопление. Вот что нужно сделать

Британский инженер Санни Соланки поделился простыми лайфхаками, которые помогут существенно снизить затраты на отопление. Их легко использовать и в украинских реалиях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию издания Express .

Переставьте мебель подальше от батарей

Диваны, кресла, столы и другая мебель, размещенная напротив батареи, не дадут теплу распространяться по всему помещению, что сделает дом холоднее.

Убедитесь, что большая мебель не блокирует батареи и радиаторы, чтобы ваше отопление работало наиболее эффективно.

Установите термостатические радиаторные вентили

Термостатический радиаторный клапан (TRV) будет определять температуру в комнате, затем регулировать поток горячей воды в батарее таким образом, чтобы в комнате было так тепло, как вы хотите.

TRV позволяют домовладельцам устанавливать разную температуру для каждой комнаты и отапливать только те комнаты, которые они хотят отапливать.

Выпустите воздух из батарей

Если в батарее образуются воздушные карманы, она прогревается не во всей поверхности. Эти карманы препятствуют циркуляции нагретой воды. Высвобождение задержанного воздуха - это простой и бесплатный способ повысить эффективность работы батарей.

Установите энергосберегающую пленку за батареями

Установите радиаторную фольгу за батарей и она будет направлять тепло в помещение, а не на обогрев стены. Это существенно снизит потери тепла в дому.

"Этот трюк очень хорошо работает, если у вас есть батареи, расположенные на внешних стенах", - объяснил Санни.

Не отапливайте все комнаты

Этот лайфхак будет полезен для владельцев домов, которые самостоятельно могут решать, какую часть жилой площади они могут отапливать.

"Важно не тратить деньги на отопление резервных комнат или других неиспользуемых зимой помещений. Так что, если вы знаете, что комната не будет использоваться, убедитесь, что вы выключили батарею и закрыли дверь, чтобы остановить циркуляцию холодного воздуха в остальном доме", - говорит инженер.