5 квітів, які можна посадити в вересні, щоб вони вкорінилися до морозів

Лілії

Лілії (фото: Freepik)

Лілії - тендітні та надзвичайно гарні багаторічні рослини, які, крім цього, досить невибагливі. Висаджують рослини як навесні, так і восени.

Втім, кращим варіантом вважається осіння посадка лілій - тоді зберігається природний цикл росту та розвитку квітів. Щоб цибулини лілії вкоренились, але не проростали раніше часу, їх висаджують за місяць до заморозків - з початку вересня до жовтня.

Найкраще лілії ростуть на дренованому та пухкому ґрунті, в місцинах, які яскраво освітлені та не страждають на застій води.

Проліски

Проліски (фото: Вікіпедія)

Перша квітка весни, пролісок, зимує в ґрунті. Тож найкращим часом посадки цибулин пролісків є вересень, а також кінець серпня.

Цибулини проліски укорінюються мінімум декілька тижнів, тож саджати проліски треба не пізніше, ніж за декілька тижнів до заморозків.

Проліски люблять легкі та добре дреновані ґрунти, а також освітлені місцини. Заглиблювати цибулини в землю потрібно приблизно на 5 см.

Крокуси

Крокуси (фото: Вікіпедія)

Крокус, який також називають шафраном, має квіти різноманітних відтінків - від білого до двоколірних. Хоча розцвітають ці рослини навесні, висаджувати бульби можна ще восени.

Крокуси чудово підходять садівникам-початківцям, адже вони вміють заглиблюватись на потрібну глибину ґрунту.

Висаджувати крокуси найкраще наприкінці вересня або на початку жовтня. Саме тоді крокуси перебувають в стані спокою.

Якщо осінь тривала та тепла, висадку можна зробити наприкінці листопада. При висадці цибулини потрібно розміщувати на відстані 2-3 см одна від одної.

Мускарі

Мускарі (фото: Вікіпедія)

Мускарі або ж гадюча цибулька, яка отримала свою назву через мускусний аромат квітів, нагадує дзвіночки своїми синіми, фіолетовими або блакитними бочковидними квітками на коротких квітконожках.

Для того, що мускарі цвіли в січні-березні, у відкритий ґрунт цибулину рослини слід садити наприкінці вересня. Однак, якщо осінь дуже тепла, варто зачекати перших заморозків.

Зазвичай ці рослини добре переносять морози, проте, якщо зиму обіцяють сувору, краще вкрити мускарі опалим листям. Також мускарі рясно розростаються, тому з часом їх необхідно розсаджувати.

Троянди

Троянди (фото: Freepik)

Різноманіття забарвлень троянди ніколи не перестане дивувати. Більшість сортів троянд саджають від початку весни до другої половини осені.

Але важливо, щоб рослина встигла вкорінитися до морозів. Тому найкращий час для осінньої посадки троянд - вересень, а також початок та середина жовтня.

Тоді рослини швидше зацвітуть після зими, ніж ті троянди, які висаджувалися навесні.