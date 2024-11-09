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5 культових фільмів про бокс, які має подивитися кожен

Легедарні фільми про бокс (кадр з кіно "Крід: Спадок Роккі Бальбоа")
Автор: Поліна Іваненко

Якщо ви не знаєте, що робити на вихідних, почніть з перегляду цікавої стрічки. Так, ви можете подивитися фільми про бокс, які вже стали культовими.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 топових стрічок про боксерів, які варто побачити всім.

"Обговоренню не підлягає"

У цій стрічці йдеться про боксера Джеймса Чемберса. Його засудили за зґвалтуванні. Джеймс втрачає все: гроші, славу, титули. А у в'язниці йому доводиться вигадати план, адже він не хоче провести там цілих 6 років.

 

"Нокдаун"

А в цьому фільмі головний герой - боксер-важковаговик Джим Бреддок. Його мрія про успіх приносить лише розчарування. І коли боксеру доводиться піти зі спорту, він починає шукати хоча б якусь роботу. І доля вирішить йому допомогти.

 

"Крихітка на мільйон доларів"

Культовий фільм, назву якого чули майже всі, дуже цікавий й динамічний. На вас чекає історія про звичайну дівчину, яка раптово приходить в світ боксу і розуміє, що має довести всім навколо - жінки теж мають право битися.

 

"Роккі Бальбоа"

Звісно, у цьому топі точно мають бути стрічки про Роккі. Починайте з найпершої частини і обов'язково додивіться до цієї. Ви побачите, як змінилося життя головного героя, а також що на нього чекає в старості.

 

"Крід: Спадок Роккі Бальбоа"

Ну і куди ж без Кріда! Якщо ви вважаєте себе фаном стрічок про бокс - ця історія має бути у вашій колекції переглянутих фільмів. На вас чекає спін-офф, але він буде дуже цікавим, до того ж у ньому з'явиться Роккі.

 

До слова, раніше ми називали 7 серіалів про маніяків.

Окрім цього, дивіться добірку, в яку увійшли цікаві серіали про загробний світ.

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