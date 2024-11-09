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5 культовых фильмов о боксе, которые должен посмотреть каждый

Легедарные фильмы о боксе (кадр из кино "Крид: Наследие Рокки Бальбоа")
Автор: Полина Иваненко

Если вы не знаете, что делать в выходные, начните с просмотра интересной ленты. Так, вы можете посмотреть фильмы о боксе, которые уже стали культовыми.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 топовых лент о боксерах, которые стоит увидеть всем.

"Обсуждению не подлежит"

В этой ленте говорится о боксере Джеймсе Чемберсе. Его осудили за изнасилование. Джеймс теряет все: деньги, славу, титулы. А в тюрьме ему приходится придумать план, он ведь не хочет провести там целых 6 лет.

 

"Нокдаун"

А в этом фильме главный герой - боксер-тяжеловес Джим Брэддок. Его мечта об успехе приносит только разочарование. И когда боксеру приходится уходить из спорта, он начинает искать хоть какую-то работу. И судьба решит ему помочь.

 

"Малышка на миллион долларов"

Культовый фильм, название которого слышали почти все, очень интересен и динамичен. Вас ждет история об обычной девушке, которая внезапно приходит в мир бокса и понимает, что должна доказать всем вокруг - женщины тоже имеют право драться.

 

"Рокки Бальбоа"

Конечно, в этом топе должны быть ленты о Рокки. Начинайте с первой части и обязательно досмотрите до этой. Вы увидите, как изменилась жизнь главного героя, а также что его ждет в старости.

 

"Крид: Наследие Рокки Бальбоа"

Ну и куда же без Крида! Если вы считаете себя фаном лент о боксе - эта история должна быть в вашей коллекции просмотренных фильмов. Вас ждет спин-офф, но он будет очень интересным, к тому же в нем появится Рокки.

 

К слову, раньше мы называли 7 сериалов о маньяках.

Кроме этого, смотрите подборку, в которую вошли интересные сериалы о загробном мире.

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