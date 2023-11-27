5 кухонних звичок, яких вам потрібно позбутися прямо зараз

Яких звичок на кухні потрібно позбутися

Ви не стежите за працюючою плитою або духовкою

Якщо у вас щось готується на плиті або запікається в духовці, ви можете забути про це, перебуваючи в кімнаті.

Пам'ятайте, що приготування їжі без нагляду сьогодні є основною причиною пожеж та смертей вдома. Ніколи не засинайте, знаючи, що на кухні у вас щось готується.

Ви залишаєте легкозаймисті або горючі предмети біля відкритого вогню

Ніколи не кладіть прихватку біля відкритого вогню та плити. Залишені біля плити речі посідають друге місце з причин виникнення пожеж під час приготування їжі та четверте місце за кількістю смертей та травм унаслідок пожеж під час приготування їжі.

Найкраще зберігати ці предмети на відстані, а пергамент або фольгу одразу викидати після того, як приготували страву.

Тримайте все, що може горіти, наприклад, кухонні рушники, прихватки, упаковку для харчових продуктів та паперові рушники, на відстані не менше метра від плити та кухонних приладів.

Ви думаєте, що ваша електрична плита не стане причиною пожежі



Якщо ви думаєте, що електрична плита безпечніша за газову, ви помиляєтеся.

Плити або варильні панелі стали причиною 53% зареєстрованих пожеж на кухні, 88% смертей від пожеж при приготуванні їжі та 74% травм, пов'язаних із приготуванням їжі.

Домогосподарства з електричними плитами мали більш високий ризик займання при приготуванні їжі та пов'язаних із цим втрат, ніж домогосподарства з газовими плитами. Залишати щось легкозаймисте навколо цих пальників, як і раніше, не рекомендується, навіть якщо вам здається, що все добре.

Ручки каструлі звернені до вас, поки ви готуєте

Якщо ручки каструлі звернені до вас, то ймовірність перекидання дуже збільшується. Найкраще розгорнути каструлю ручками від вас. Під час готування тримайте кришку під рукою. Якщо почнеться невелике загоряння - накрийте кришкою і вимкніть пальник.

Не залишайте дітей без нагляду на кухні

Не підпускайте маленьких дітей та домашніх тварин до кухні, поки ви готуєте.

Створіть "зону, вільну від дітей та тварин", розміром не менше одного метра, навколо зони приготування їжі.