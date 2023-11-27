5 кухонных привычек, от которых вам нужно избавиться прямо сейчас

От каких привычек на кухне нужно избавиться

Вы не следите за работающей плитой или духовкой

Если у вас что-то кипит на плите или запекается в духовке, вы можете забыть об этом, находясь в комнате.

Помните, что приготовление пищи без присмотра на сегодняшний день является основной причиной пожаров и смертей дома. Никогда не засыпайте, зная, что на кухне у вас что-то готовится.

Вы оставляете легковоспламеняющиеся или горючие предметы возле открытого огня

Никогда не кладите прихватку возле открытого огня и плиты. Оставленные возле плиты вещи занимают второе место по причинам возникновения пожаров при приготовлении пищи и четвертое место по числу смертей и травм в результате пожаров при приготовлении пищи.

Лучше всего хранить эти предметы на расстоянии, а пергамент или фольгу сразу выбрасывать, после того, как приготовили блюдо.

Держите все, что может гореть, например, кухонные полотенца, прихватки, упаковку для пищевых продуктов и бумажные полотенца, на расстоянии не менее метра от плиты и кухонных приборов.

Вы думаете, что ваша электрическая плита не станет причиной пожара



Если вы думаете, что электрическая плита безопаснее газовой, вы ошибаетесь.

Плиты или варочные панели стали причиной 53% зарегистрированных пожаров на кухне, 88% смертей от пожаров при приготовлении пищи и 74% травм, связанных с приготовлением пищи.

Домохозяйства с электрическими плитами имели более высокий риск возгорания при приготовлении пищи и связанных с этим потерь, чем домохозяйства с газовыми плитами. Оставлять что-либо легковоспламеняющееся вокруг этих горелок по-прежнему не рекомендуется, даже если вам кажется, что все хорошо.

Ручки кастрюли обращены к вам, пока вы готовите

Если ручки кастрюли обращены к вам - то вероятность опрокидывания очень увеличивается. Лучше всего развернуть кастрюлю ручками от вас. Во время готовки держите под рукой крышку. Если начнется небольшое возгорание - накройте ее крышкой и выключите горелку.

Не оставляйте детей без присмотра на кухне

Не подпускайте маленьких детей и домашних животных к кухне, пока вы готовите.

Создайте "зону, свободную от детей и домашних животных", размером не менее одного метра, вокруг зоны приготовления пищи.