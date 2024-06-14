5 крутих технологічних подарунків для тата на День батька

Шумопридушливі навушники

Для тат, які люблять слухати музику, подкасти або аудіокниги, пару високоякісних шумопридушливих навушників може стати справжнім проривом. Навушники Sony WH-1000XM5 отримали високу оцінку за чудову якість звуку та ефективне шумозаглушення, що робить їх найкращим вибором на думку видання The Verge.

Ще одним відмінним варіантом є Bose QuietComfort 45, які забезпечують чудовий комфорт та якість звуку, роблячи тривале прослуховування приємнішим.

Sony WH-1000XM5

Електронні книги

Для батьків, які люблять читати, електронна книга може стати чудовим подарунком. Amazon Kindle Paperwhite - це відмінний вибір завдяки дисплею з високою роздільною здатністю, водонепроникним корпусом і тривалим часом автономної роботи.

Amazon Kindle Paperwhite

Для тих, хто віддає перевагу більшому екрану, Kindle Oasis пропонує ергономічний дизайн і регульоване підсвічування, що робить його ідеальним для читання при будь-якому освітленні.

Kindle Oasis

Технологічний гриль

Для тат, захоплених приготуванням барбекю, високотехнологічні гаджети для гриля можуть вивести їхню майстерність на новий рівень.

Weber Connect Smart Grilling Hub - це інтелектуальний пристрій, який надає повідомлення в режимі реального часу та покрокову допомогу у приготуванні на грилі, гарантуючи ідеально приготовані страви щоразу.

Weber Connect Smart Grilling Hub (фото: Engadget)

Ще одним відмінним варіантом є Meater Plus, бездротовий інтелектуальний термометр для м'яса, який пропонує докладні дані про приготування та оповіщення через додаток для смартфона.

Meater Plus (фото: MEATER)

Розумні окуляри Meta Ray-Ban

Якщо ви хочете зробити вашому татові найкрутіший і найтехнологічніший подарунок, то окуляри доповненої реальності Meta Ray-Ban їх точно вразять. За 300 доларів вони коштують лише трохи дорожче за хороші сонцезахисні окуляри преміум-класу, але дивно, скільки технологій вміщується в такій маленькій оправі, що за розміром не відрізняється від звичайних Ray-Ban.

Це окуляри доповненої реальності зі звуковим супроводом, тому вони не мають відеодисплея. Тим не менш, ви можете ставити запитання вбудованому голосовому помічнику та отримувати відповіді у форматі аудіо. Найкращі функції - це вбудована камера та навушники з відкритим дизайном, які спрямовують звук прямо у вуха.

Meta Ray-Ban Smart Glasses (фото: ZDNet)

Будемо чесні: ви хочете, щоб ваші близькі залишалися здоровими, стежили за своїм серцем і загалом жили якнайдовше. Один із способів домогтися цього - замінити звичайні ваги на щось на зразок розумних ваг Body Cardio від Withings.

Розроблені для того, щоб виглядати максимально непомітно, всередині корпусу приховано безліч додаткових функцій, недоступних більше ніде.

Ви отримаєте оцінку здоров'я серця, автоматичне визначення користувача та повний аналіз складу тіла, який покаже вам, скільки жиру, води та м'язів у вас є.

Важливо згадати також про провідний додаток Withings Health Mate, який чудово підходить для збору великих обсягів даних про здоров'я та допомагає вам зрозуміти їх у простій для сприйняття формі.

Withings Body Cardio (фото: Engadget)