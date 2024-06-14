5 крутых технологических подарков для папы на День отца

Шумоподавляющие наушники

Для пап, которые любят слушать музыку, подкасты или аудиокниги, пару высококачественных шумоподавляющих наушников может стать настоящим прорывом. Наушники Sony WH-1000XM5 получили высокую оценку за превосходное качество звука и эффективное шумоподавление, что делает их лучшим выбором по мнению издания The Verge.

Еще одним отличным вариантом являются Bose QuietComfort 45, которые обеспечивают превосходный комфорт и качество звука, делая длительное прослушивание более приятным.

Sony WH-1000XM5

Электронные книги

Для отцов, любящих читать, электронная книга может стать прекрасным подарком. Amazon Kindle Paperwhite - это отличный выбор благодаря дисплею с высоким разрешением, водонепроницаемому корпусу и длительному времени автономной работы.

Amazon Kindle Paperwhite

Для тех, кто предпочитает больший экран, Kindle Oasis предлагает эргономичный дизайн и регулируемую подсветку, что делает его идеальным для чтения при любом освещении.

Kindle Oasis

Технологическая гриль

Для пап, увлеченных приготовлением барбекю, высокотехнологичные гаджеты для гриля могут вывести их мастерство на новый уровень.

Weber Connect Smart Grilling Hub - это интеллектуальное устройство, которое предоставляет уведомления в режиме реального времени и пошаговую помощь в приготовлении на гриле, гарантируя идеально приготовленные блюда каждый раз.

Weber Connect Smart Grilling Hub (фото: Engadget)

Еще одним отличным вариантом является Meater Plus, беспроводной интеллектуальный термометр для мяса, который предлагает подробные данные о приготовлении и оповещения через приложение для смартфона.

Meater Plus (фото: MEATER)

Умные очки Meta Ray-Ban

Если вы хотите сделать вашему папе самый крутой и технологичный подарок, то очки дополненной реальности Meta Ray-Ban их точно впечатлят. За 300 долларов они стоят всего лишь немного дороже хороших солнцезащитных очков премиум-класса, но удивительно, сколько технологий умещается в такой маленькой оправе, по размеру не отличающейся от обычных Ray-Ban.

Это очки дополненной реальности со звуковым сопровождением, поэтому у них нет видеодисплея. Тем не менее, вы можете задавать вопросы встроенному голосовому помощнику и получать ответы в формате аудио. Лучшие функции - это встроенная камера и наушники с открытым дизайном, которые направляют звук прямо в уши.

Meta Ray-Ban Smart Glasses (фото: ZDNet)

Будем честны: вы хотите, чтобы ваши близкие оставались здоровыми, следили за своим сердцем и в целом жили как можно дольше. Один из способов добиться этого - заменить обычные напольные весы на что-то вроде умных весов Body Cardio от Withings.

Разработанные для того, чтобы выглядеть максимально незаметно, внутри их корпуса скрыто множество дополнительных функций, недоступных больше нигде.

Вы получите оценку здоровья сердца, автоматическое определение пользователя и полный анализ состава тела, который покажет вам, сколько жира, воды и мышц у вас есть.

Важно упомянуть также о ведущем приложении Withings Health Mate, которое отлично подходит для сбора больших объемов данных о здоровье и помогает вам понять их в простой для восприятия форме.

Withings Body Cardio (фото: Engadget)