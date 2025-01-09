Круті міні-серіали, з якими ви забудете про все навколо. 5 варіантів на вечір

Цікаві серіали здатні не лише покращити настрій, якщо вони дійсно небанальні, то сюжет може підкинути нові ідеї для роздумів. До того ж історії, які отримали всього один сезон та небагато епізодів, можна "проковтнути" за декілька вечорів після роботи.

"Закон Лідії Поет"

В центрі сюжету - жінка, яка стала першою правозахисницею в Італії наприкінці 19 сторіччя. Втім, це не просто історичний міні-серіал. На вас чекає цікава історія про жінку, яка має не лише боротися за можливість займатися улюбленою справою, а ще й робити непростий вибір в особистому житті.

"Чоловік із Флориди"

А цей детективний серіал розповість про чоловіка, який втрачає все, що мав. Усе через азартні ігри, які затягли копа на справжнє дно. Втім, він намагається повернути собі минуле життя, але для цього обере не зовсім вдалий шлях.

"Дисклеймер"

Цікавий міні-серіал розповість про журналістку, яка береться за дуже гучні справи та не звикла здаватися. Одного разу вона знайде дуже дивну річ - книгу, в якій йдеться саме про її життя. А потім головна героїня зрозуміє, що до неї повертаються спогади, про які вона так хотіла забути.

"Всевидюче око"

Заплутаний серіал з несподіваним фіналом змусить вас забути про все навколо. Історія про дівчину, яка раптово розуміє, що все її життя - суцільна таємниця. Вона спробує розплутати всі інтриги, але це буде дуже непросто.

"Поганий хірург: Любов під скальпелем"

А цей міні-серіал сподобається фанам "документалок", адже у ньому ви побачите історію про італійського хірурга, який хоче здійснити справжній прорив. Втім, чоловік приховує надто багато секретів, хоча й зумів переконати всіх навколо, що має право проводити експерименти.