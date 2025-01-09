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Крутые мини-сериалы с которыми вы забудете обо всем вокруг. 5 вариантов на вечер

Четверг 09 января 2025 19:41
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Крутые мини-сериалы с которыми вы забудете обо всем вокруг. 5 вариантов на вечер Интересные сериалы на вечер (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Интересные сериалы способны не только улучшить настроение, если они действительно небанальные, то сюжет может подбросить новые идеи для размышлений. К тому же истории, которые получили всего один сезон и немного эпизодов, можно "проглотить" за несколько вечеров после работы.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 мини-сериалов, которые точно стоит посмотреть.

"Закон Лидии Поэт"

В центре сюжета - женщина, которая стала первой правозащитницей в Италии в конце 19 века. Впрочем, это не просто исторический мини-сериал. Вас ждет интересная история о женщине, которая должна не только бороться за возможность заниматься любимым делом, но и делать непростой выбор в личной жизни.

"Мужчина из Флориды"

А этот детективный сериал расскажет о мужчине, который теряет все, что у него было. Все из-за азартных игр, которые затянули копа на настоящее дно. Впрочем, он пытается вернуть себе прошлую жизнь, но для этого выберет не совсем удачный путь.

"Дисклеймер"

Интересный мини-сериал расскажет о журналистке, которая берется за очень громкие дела и не привыкла сдаваться. Однажды она найдет очень странную вещь - книгу, в которой говорится именно о ее жизни. А потом главная героиня поймет, что к ней возвращаются воспоминания, о которых она так хотела забыть.

"Всевидящее око"

Запутанный сериал с неожиданным финалом заставит вас забыть обо всем вокруг. История о девушке, которая внезапно понимает, что вся ее жизнь - сплошная тайна. Она попытается распутать все интриги, но это будет очень непросто.

"Плохой хирург: Любовь под скальпелем"

А этот мини-сериал понравится фанам "документалок", ведь в нем вы увидите историю об итальянском хирурге, который хочет совершить настоящий прорыв. Впрочем, мужчина скрывает слишком много секретов, хотя и сумел убедить всех вокруг, что имеет право проводить эксперименты.

К слову, ранее мы называли 5 украинских фильмов и сериалов о войне.

Кроме этого, узнайте, какие сериалы посмотреть фанатам "Игры в кальмара".

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