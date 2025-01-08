Що подивитися, якщо подобається "Гра в кальмара": топ-5 фільмів та серіалів

Після приголомшливого успіху "Гри в кальмара" чимало глядачів почали шукати схожі стрічки, які поєднують напругу, драму та неочікувані сюжетні повороти.

Якщо ви в захваті від атмосфери жорстоких випробувань і психологічних ігор - РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам добірку фільмів та серіалів, яка допоможе знайти нові враження.

3% (2016)

Бразильський науково-фантастичний серіал, що розгортається в антиутопічному світі, де суспільство поділене на дві частини: бідну, перенаселену територію під назвою "Внутрішня частина" (Inland) та процвітаюче, технологічно розвинуте місце - "Офшор" (Offshore).

Кожного року молоді люди, які досягли 20-річного віку, отримують можливість пройти жорсткий і багаторівневий відбір, відомий як "Процес". Лише 3% кандидатів успішно долають усі випробування та здобувають право жити в "Офшорі".

Аліса в Прикордонні (2020)

Японський серіал у жанрі трилера та наукової фантастики, заснований на однойменній манзі. Сюжет розгортається навколо Арісу, молодого чоловіка, який разом із друзями несподівано опиняється в покинутому Токіо.

Щоб вижити, вони змушені брати участь у смертельно небезпечних іграх, де їхні фізичні та розумові здібності постійно перевіряються. Водночас герої намагаються розкрити таємницю цього жорстокого світу і знайти шлях додому.

Милий дім (2020)

Сюжет розповідає про підлітка Ча Хьон Су, який після сімейної трагедії переїжджає до багатоквартирного будинку. Несподівано світ навколо починає занурюватися в хаос через появу монстрів, що втілюють людські бажання. Разом із сусідами герой змушений боротися за виживання та протистояти власним внутрішнім демонам.

Судна ніч (2013)

Трилер-антиутопія, що розгортається у світі, де уряд США дозволяє щорічну ніч беззаконня. Протягом 12 годин усі злочини, включаючи вбивства, стають законними. Сюжет зосереджується на родині Сандінів, які намагаються захистити себе у власному будинку, обладнаному системою безпеки.

Але коли до них звертається за допомогою незнайомець, ситуація виходить з-під контролю, і герої стикаються з небезпекою як зовні, так і всередині свого дому.

Крізь сніг (2013)

Постапокаліптичний трилер, події якого розгортаються у світі, охопленому льодовиковим періодом. Залишки людства виживають у величезному поїзді, який безперервно мчить крізь снігову пустелю.

Усередині поїзда встановлена жорстка соціальна ієрархія: бідні живуть у злиднях у хвості, а багаті насолоджуються розкішшю в головних вагонах. Герой Кертіс, мешканець хвоста, очолює повстання, щоб дістатися до локомотива і покласти край гніту.