5 кроків зміцнити імунітет дитині, щоб вона не хворіла у садку та школі

Осінь - це час, коли школярі повертаються до колективу та іноді починають одразу хворіти.

Як підтримати дитячий імунітет, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Що треба знати

Дитячі захворювання, в основному інфекції верхніх дихальних шляхів, виникають внаслідок того, що імунна система дітей ще не сформована. Частоту захворювань збільшує щоденний контакт із вірусами та бактеріями, яким піддаються наймолодші у яслах, дитячих садках та школах.

На щастя, батьки не безпорадні перед дитячими хворобами. Вони можуть піклуватися про імунітет дітей з перших днів життя, адаптуючи щоденні звички до рекомендацій щодо харчування та активності найменших. Дослідження чітко показують, що правильне харчування, фізичні вправи та проведення часу на свіжому повітрі значно підвищують імунітет у дітей.

Більше руху, менше часу за екраном!

Заняття спортом і рухова активність сприяють правильному розвитку кровоносної, дихальної та опорно-рухового апарату. Вони також допомагають підтримувати належну масу тіла та позитивно впливають на психічний стан дітей. Дослідження показують, що діти, які займаються спортом, краще справляються з навчанням і стресом. Діти, які регулярно займаються спортом, більш чуйні, веселі та краще сплять.

Пам’ятаючи про благотворний вплив фізичних вправ на здоров’я дітей, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) розробила стандарти щодо того, скільки часу дитина до 5 років має приділяти фізичній активності та скільки часу перед екранами електроприладів. :

дитина віком 1-3 роки - не менше 180 хвилин на день фізичної активності і - з дворічного віку - не більше 60 хвилин перед екраном,

дитина віком 3-5 років - не менше 180 хвилин на день фізичної активності (у тому числі не менше 60 хвилин середньої та високої інтенсивності) і не більше 60 хвилин перед екраном.

Старші діти також повинні дотримуватися певних стандартів щодо повсякденної діяльності. Всі діти віком від 6 років має бути забезпечено щонайменше 60 хвилин фізичної активності середньої або високої інтенсивності на день.

Не рідше трьох разів на тиждень фізичні навантаження повинні бути спрямовані на зміцнення та формування м’язів і кісток, тому групові або індивідуальні ігри та заняття з м’ячем, біг, стрибки, катання на велосипеді, роликових ковзанах, тобто заняття, що сприяють розвитку сили та швидкості. ідеально підходить для дітей і гнучкості.

Щодо часу, проведеного перед екранами, Американська академія педіатрії рекомендує дітям молодшого шкільного віку (6-12 років) проводити перед екранами не більше 120 хвилин, а підліткам від 13 років не більше 4 годин.

Вибирайте здорову їжу

Правильно збалансоване харчування є відправною точкою для зміцнення імунітету через шлунок і, перш за все, кишечник. Меню дитини має бути багате овочами, фруктами і клітковиною. Солодощі та оброблені продукти слід зменшити у вашому щоденному раціоні.

Чому так важливо, що їсть дитина?

У харчуванні дітей і підлітків варто звернути особливу увагу на:

Природні пробіотики - це штами корисних бактерій, які зустрічаються в травному тракті та становлять біологічний захисний бар’єр організму. Поповнювати їх дефіцит варто шляхом введення в щоденний раціон дитини молочних продуктів, що містять молочнокислі бактерії, таких як кефір, йогурт і квашені овочі (огірки, капуста).

Залізо відіграє важливу роль у боротьбі з вірусними та бактеріальними інфекціями. Тому цей елемент не повинен бути відсутнім у раціоні дітей і підлітків.

Його багаті джерела включають, серед іншого: пшоняна і гречана крупи, бобові, насіння і овочі (буряк, картопля, брокколі).

Омега-3 кислоти і вітамін D - необхідні для правильного розумового і фізичного розвитку дітей, а також позитивно впливають на імунітет. Ми можемо знайти їх у рибі та риб’ячому жирі, але в цьому випадку може знадобитися доповнення під наглядом педіатра, оскільки задовольнити добову потребу у вітаміні D з їжі може виявитися складно.

Сон - дуже важливий

Сон необхідний для нормального функціонування організму. Він впливає як на психічний, так і на фізичний стан, включаючи процеси регенерації та формування імунітету.

Щоб дитячий організм повною мірою скористався перевагами сну, йому необхідно створити умови для достатньо тривалого відпочинку.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, діти повинні щодня спати: немовля (0-3 місяці) – 14-17 годин на добу, включаючи денний сон, немовля (4-11 місяців) – 12-16 годин, включаючи денний сон, дитина 1-3 роки - 11-14 годин на добу з денним сном, дитина 3-5 років - 10-13 годин на добу (включаючи можливий денний сон).

Проте діти старшого шкільного віку (6-13 років), згідно з рекомендаціями The National Sleep Foundation (NSF), повинні спати від 9 до 11 годин на добу, а підлітки (14-17 років) повинні спати від 8-10 годин на день.