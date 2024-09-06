5 шагов укрепить иммунитет ребенку, чтобы он не болел в саду и школе

Осень – это время, когда школьники возвращаются в коллектив и иногда начинают сразу болеть.

Как поддержать детский иммунитет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Что нужно знать

Детские заболевания, в основном инфекции верхних дыхательных путей, возникают из-за того, что иммунная система детей еще не сформирована. Частоту заболеваний увеличивает ежедневный контакт с вирусами и бактериями, которым подвергаются молодые в яслях, детских садах и школах.

К счастью, родители не беспомощны перед детскими болезнями. Они могут заботиться об иммунитете детей с первых дней жизни, адаптируя ежедневные привычки к рекомендациям по питанию и активности самых маленьких. Исследования четко показывают, что правильное питание, физические упражнения и времяпрепровождение на свежем воздухе значительно повышают иммунитет у детей.

Больше движения, меньше времени за экраном!

Занятия спортом и двигательная активность способствуют правильному развитию кровеносного, дыхательного и опорно-двигательного аппарата. Они также помогают поддерживать необходимую массу тела и положительно влияют на психическое состояние детей. Исследования показывают, что дети, занимающиеся спортом, лучше справляются с учебой и стрессом. Дети, регулярно занимающиеся спортом, более отзывчивы, веселы и лучше спят.

Помня о благотворном влиянии физических упражнений на здоровье детей, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала стандарты, сколько времени ребенок до 5 лет должен уделять физической активности и сколько времени перед экранами электроприборов. :

ребенок в возрасте 1-3 года - не менее 180 минут в день физической активности и – с двухлетнего возраста – не более 60 минут перед экраном,

ребенок в возрасте 3-5 лет - не менее 180 минут в день физической активности (в том числе не менее 60 минут средней и высокой интенсивности) и не более 60 минут перед экраном.

Дети постарше также должны соблюдать определенные стандарты повседневной деятельности. Все дети от 6 лет должны быть обеспечены не менее 60 минут физической активности средней или высокой интенсивности в день.

Не реже трех раз в неделю физические нагрузки должны быть направлены на укрепление и формирование мышц и костей, поэтому групповые или индивидуальные игры и занятия с мячом, бег, прыжки, катание на велосипеде, роликовых коньках, то есть занятия, способствующие развитию силы и скорости. идеально подходит для детей и гибкости.

По времени, проведенному перед экранами, Американская академия педиатрии рекомендует детям младшего школьного возраста (6-12 лет) проводить перед экранами не более 120 минут, а подросткам от 13 лет не более 4 часов.

Выбирайте здоровую пищу

Правильно сбалансированное питание является отправной точкой для укрепления иммунитета через желудок и прежде всего кишечник. Меню ребенка должно быть богато овощами, фруктами и клетчаткой. Сладости и обработанные продукты следует уменьшить в вашем ежедневном рационе.

Почему так важно, что ест ребенок?

В питании детей и подростков следует обратить особое внимание на:

Природные пробиотики - это штаммы полезных бактерий, которые встречаются в пищеварительном тракте и составляют биологический защитный барьер организма. Восполнять их дефицит следует путем введения в ежедневный рацион ребенка молочных продуктов, содержащих молочнокислые бактерии, таких как кефир, йогурт и квашеные овощи (огурцы, капуста).

Железо играет немаловажную роль в борьбе с вирусными и бактериальными инфекциями. Поэтому этот элемент не должен отсутствовать в рационе детей и подростков.

Его богатые источники включают, среди прочего: пшенную и гречневую крупу, бобовые, семена и овощи (свекла, картофель, брокколи).

Омега-3 кислоты и витамин D - необходимы для правильного умственного и физического развития детей, а также положительно влияют на иммунитет. Мы можем найти их в рыбе и рыбьем жире, но в этом случае может потребоваться дополнение под наблюдением педиатра, поскольку удовлетворить суточную потребность в витамине D из пищи может оказаться сложно.

Сон – очень важный

Сон необходим для нормального функционирования организма. Он оказывает влияние как на психическое, так и на физическое состояние, включая процессы регенерации и формирования иммунитета.

Чтобы детский организм в полной мере воспользовался преимуществами сна, ему необходимо создать условия для длительного отдыха.

По данным Всемирной организации здравоохранения, дети должны ежедневно спать: младенец (0-3 месяца) – 14-17 часов в сутки, включая дневной сон, младенец (4-11 месяцев) – 12-16 часов, включая дневной сон, ребенок 1-3 года – 11-14 часов в сутки с дневным сном, ребенок 3-5 лет – 10-13 часов в сутки (включая возможный дневной сон).

Однако дети старшего школьного возраста (6-13 лет), согласно рекомендациям The National Sleep Foundation (NSF), должны спать от 9 до 11 часов в сутки, а подростки (14-17 лет) должны спать от 8-10 часов в день.