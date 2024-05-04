5 красивих українських слів, які помилково вважають суржиком

Поминати

Це слово має кілька значень: шанобливо називати, справляти поминки, пригадувати. Воно походить від праслов'янського pomneti. Це слово входить у сталий вислів "поминай як звати" - його вживають коли говорять про когось, хто швидко й безслідно зник. Спільнокореневі слова є й в інших слов'янських мовах.

Слова із тим же коренем є у кількох слов'янських мовах (скриншот)

Звати

Воно означає: іменувати, називати, кликати. Це слово походить від слов'янського zvati. Воно також є частинкою вже згаданого сталого виразу - "поминай як звати". Те, що це слово не є тільки російським свідчить і той факт, що кілька слов'янських мов мають спільнокореневі слова.

Слова із тим же коренем є у кількох слов'янських мовах (скриншот)

Їзда

Воно означає пересуватись, переміщатись за допомогою транспорту. Походить від праслов'янського jezda. Із ним є сталий вираз - їзда верхи - спосіб пересування, при якому людина перебуває на спині тварини (найчастіше коня). Спільнокореневі слова є у чеській, словацькій та словенській мовах.

Слова із тим же коренем є у кількох слов'янських мовах (скриншот)

Стид

Це слово вживається на позначення почуття сильного зніяковіння, незручності. Походить від праслов'янського слова styd. Спільнокореневі є у польській, чеській та словацькій мовах. Із цим словом є сталий вираз - стид і сором. Він вживається для вираження загального осуду, докору за погані дії.

Слова із тим же коренем є у кількох слов'янських мовах (скриншот)

Бряк

Це слово вживається на позначення звуконаслідування, воно походить від праслов'янського brenk. Також воно є у складі сталого виразу - брякнутися, важко із шумом упасти. Спільнокореневі слова є у польській мові, болгарській та давньоруській.

Слова із тим же коренем є у кількох слов'янських мовах (скриншот)