5 красивых украинских слов, которые ошибочно считают суржиком

"Поминати"

Это слово имеет несколько значений: уважительно называть, совершать поминки, вспоминать. Оно произошло от праславянского pomneti. Это слово входит в устоявшееся выражение "поминай як звати" - его употребляют когда говорят о ком-то, кто быстро и бесследно исчез. Слова с таким же корнем есть и в других славянских языках.

Слова с тем же корнем есть в нескольких славянских языках (скриншот)

"Звати"

Оно означает: называть, звать. Это слово происходит от славянского zvati. Оно также является частицей уже упомянутого устойчивого выражения - "поминай як звати". То, что это слово не российское свидетельствует и тот факт, что несколько славянских языков имеют общекорневые слова.

Слова с тем же корнем есть в нескольких славянских языках (скриншот)

"Їзда"

Оно означает передвигаться, перемещаться на транспорте. Происходит оно от праславянского jazda. С ним есть устойчивое выражение - верховая езда - способ передвижения, при котором человек находится на спине животного (чаще всего лошади). Слова с таким же корнем есть в чешском, словацком и словенском языках.

Слова с тем же корнем есть в нескольких славянских языках (скриншот)

"Стид"

Это слово употребляется для обозначения чувства сильного смущения, неудобства. Происходит из праславянского слова styd. Слова с таким корнем есть в польском, чешском и словацком языках. С этим словом есть устойчивое выражение - "стыд і сором". Он используется для выражения общего осуждения, упрека за плохие действия.

Слова с тем же корнем есть в нескольких славянских языках (скриншот)

"Бряк"

Это слово употребляется для обозначения звукоподражания, оно происходит от праславянского brenk. Также оно есть в составе устойчивого выражения - брякнуться, тяжело с шумом упасть. Слова с таким корнем есть в польском языке, болгарском языках.

Слова с тем же корнем есть в нескольких славянских языках (скриншот)