ua en ru
Сб, 04 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

5 красивых украинских слов, которые ошибочно считают суржиком

Суббота 04 мая 2024 10:21
UA EN RU
5 красивых украинских слов, которые ошибочно считают суржиком Как правильно говорить по-украински (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Сейчас много граждан нашей страны пытаются научиться красиво говорить по-украински, поэтому максимально избегают слов, которые по звучанию напоминают российские. Но на самом деле некоторые лексемы происходят от праславянского языка, поэтому смело их можно использовать в своей речи.

О 5 словах, которые ошибочно считают суржиком, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Project r.i.d в Instagram.

"Поминати"

Это слово имеет несколько значений: уважительно называть, совершать поминки, вспоминать. Оно произошло от праславянского pomneti. Это слово входит в устоявшееся выражение "поминай як звати" - его употребляют когда говорят о ком-то, кто быстро и бесследно исчез. Слова с таким же корнем есть и в других славянских языках.

5 красивых украинских слов, которые ошибочно считают суржикомСлова с тем же корнем есть в нескольких славянских языках (скриншот)

"Звати"

Оно означает: называть, звать. Это слово происходит от славянского zvati. Оно также является частицей уже упомянутого устойчивого выражения - "поминай як звати". То, что это слово не российское свидетельствует и тот факт, что несколько славянских языков имеют общекорневые слова.

5 красивых украинских слов, которые ошибочно считают суржикомСлова с тем же корнем есть в нескольких славянских языках (скриншот)

"Їзда"

Оно означает передвигаться, перемещаться на транспорте. Происходит оно от праславянского jazda. С ним есть устойчивое выражение - верховая езда - способ передвижения, при котором человек находится на спине животного (чаще всего лошади). Слова с таким же корнем есть в чешском, словацком и словенском языках.

5 красивых украинских слов, которые ошибочно считают суржикомСлова с тем же корнем есть в нескольких славянских языках (скриншот)

"Стид"

Это слово употребляется для обозначения чувства сильного смущения, неудобства. Происходит из праславянского слова styd. Слова с таким корнем есть в польском, чешском и словацком языках. С этим словом есть устойчивое выражение - "стыд і сором". Он используется для выражения общего осуждения, упрека за плохие действия.

5 красивых украинских слов, которые ошибочно считают суржикомСлова с тем же корнем есть в нескольких славянских языках (скриншот)

"Бряк"

Это слово употребляется для обозначения звукоподражания, оно происходит от праславянского brenk. Также оно есть в составе устойчивого выражения - брякнуться, тяжело с шумом упасть. Слова с таким корнем есть в польском языке, болгарском языках.

5 красивых украинских слов, которые ошибочно считают суржикомСлова с тем же корнем есть в нескольких славянских языках (скриншот)

Читайте также о 13 "вкусных" глаголов, которыми стоит обогатить свою речь.

Ранее мы писали о 10 языковых клише, в которых часто совершают ошибки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Советы
NEWS
Всеобщая мобилизация в Украине: к чему готовиться всем военнообязанным в мае
Всеобщая мобилизация в Украине: к чему готовиться всем военнообязанным в мае