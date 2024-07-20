5 кращих недорогих та зручних смартфонів для людей похилого віку

У світі сучасних технологій смартфони стали невід'ємною частиною повсякденного життя, включаючи і людей похилого віку. Для пенсіонерів вибір відповідного смартфона може стати непростим завданням, враховуючи бюджет та потреби.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 5 бюджетних смартфонів, які можна купити пенсіонерам.
Ціна: від 3000 гривень
Xiaomi Redmi 9A - це один із найпопулярніших бюджетних смартфонів на українському ринку. Він пропонує великий екран, хорошу автономність та простий інтерфейс, що робить його чудовим вибором для пенсіонерів.
Телефон оснащений батареєю ємністю 5 000 мА/год, що забезпечує тривалий час роботи без заряджання. Пристрій також має простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс MIUI, що спрощує використання смартфона для людей похилого віку.
Xiaomi Redmi 9A
Ціна: від 4000 гривень
Realme C11 - ще один гідний варіант, який поєднує в собі доступну ціну та гарну функціональність. Він пропонує великий дисплей та довгу роботу від батареї.
Телефон має батарею на 5 000 мА/год та 6.5-дюймовий екран, що робить його зручним для перегляду відео та читання. Смартфон працює на базі процесора MediaTek Helio G35, забезпечуючи плавну роботу для повсякденних завдань.
Realme C11
Ціна: від 5 000 гривень
Samsung Galaxy A02 - це варіант для тих, хто віддає перевагу відомим брендам. Цей смартфон поєднує якість Samsung і доступну ціну.
Телефон має ємний акумулятор на 5 000 мА/год і 6.5-дюймовий HD+ дисплей. Простота інтерфейсу One UI робить його зручним для використання пенсіонерами.
Samsung Galaxy A02
Ціна: 3 399 гривень
Nokia 1.4 - це смартфон, який пропонує чистий Android та тривалу підтримку оновлень, що особливо важливо для користувачів, які не хочуть часто змінювати пристрої.
Телефон оснащений батареєю на 4 000 мА/год та 6.52-дюймовим дисплеєм. Смартфон працює на базі Android One, що забезпечує швидке отримання оновлень та безпеку системи.
Nokia 1.4
Ціна: 2 399 гривень
Huawei Y5p - це компактний та легкий смартфон, який підійде для тих, хто шукає простий та надійний апарат.
Телефон має 5.45-дюймовий екран та батарею на 3 020 мА/год. Смартфон оснащений простим інтерфейсом EMUI та пропонує базові функції, необхідні для повсякденного використання.
Huawei Y5p
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Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: The Senior List, OUKITEL, Comfy.