5 лучших недорогих и удобных смартфонов для пожилых людей

В мире современных технологий смартфоны стали неотъемлемой частью повседневной жизни, включая и пожилых людей. Для пенсионеров выбор подходящего смартфона может стать непростой задачей, учитывая бюджет и потребности.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про 5 бюджетных смартфонов, которые можно купить пенсионерам.
Цена: от 3 000 гривен
Xiaomi Redmi 9A - это один из самых популярных бюджетных смартфонов на украинском рынке. Он предлагает большой экран, хорошую автономность и простой интерфейс, что делает его отличным выбором для пенсионеров.
Телефон оснащен батареей емкостью 5 000 мА/ч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Устройство также имеет простой и интуитивно понятный интерфейс MIUI, что упрощает использование смартфона для пожилых людей.
Xiaomi Redmi 9A
Цена: от 4 000 гривен
Realme C11 - еще один достойный вариант, который сочетает в себе доступную цену и хорошую функциональность. Он предлагает большой дисплей и долгую работу от батареи.
Телефон имеет батарею на 5 000 мА/ч и 6.5-дюймовый экран, что делает его удобным для просмотра видео и чтения. Смартфон работает на базе процессора MediaTek Helio G35, обеспечивая плавную работу для повседневных задач.
Realme C11
Цена: от 5 000 гривен
Samsung Galaxy A02 - это вариант для тех, кто предпочитает известные бренды. Этот смартфон сочетает в себе качество Samsung и доступную цену.
Телефон обладает емким аккумулятором на 5000 мА/ч и 6.5-дюймовым HD+ дисплеем. Простота интерфейса One UI делает его удобным для использования пенсионерами.
Samsung Galaxy A02
Цена: 3 399 гривен
Nokia 1.4 - это смартфон, который предлагает чистый Android и длительную поддержку обновлений, что особенно важно для пользователей, которые не хотят часто менять устройства.
Телефон оснащен батареей на 4 000 мА/ч и 6.52-дюймовым дисплеем. Смартфон работает на базе Android One, что обеспечивает быстрое получение обновлений и безопасность системы.
Nokia 1.4
Цена: 2 399 гривен
Huawei Y5p - это компактный и легкий смартфон, который подойдет для тех, кто ищет простой и надежный аппарат.
Телефон имеет 5.45-дюймовый экран и батарею на 3 020 мА/ч. Смартфон оснащен простым интерфейсом EMUI и предлагает базовые функции, необходимые для повседневного использования.
Huawei Y5p
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При подготовке материала использовались следующие источники: The Senior List, OUKITEL, Comfy.