5 лучших компьютерных игр для детей, которые не навредят

Трудно представить, что сегодня есть дети, которые не играют в компьютерные игры или никогда этого не делали. И хотя многие эксперты предостерегают, что постоянное сидение за ПК негативно влияет на здоровье детей, однако стоит знать: есть и полезные игры, которые не просто безвредны, но и наоборот - развивают мозг, моторику и т. д. Конечно, если не играть в них круглосуточно.

РБК-Украина (проект Styler) собрало 5 интересных развивающих компьютерных игр, которые точно увлекут ваших детей и не навредят их здоровью.

Содержание

Лучшие компьютерные игры для детей

Hidden Journey: Найти Предметы

Жанр: поиск объектов, головоломка, казуальная игра

Эта увлекательная игра требует от игрока многих умственных усилий, ведь придется применить все свои знания, смекалку и интеллект.

Вам следует взять на себя роль настоящего детектива, раскрывая тайны, находя доказательства и проводя расследование преступлений. Каждый следующий уровень переносит вас в новую локацию: загадочный дом, ранчо, заброшенный пикап и многое другое.

Hidden Journey: Найти Предметы (фото: Google Play)

Bit City - Pocket Town Planner

Жанр: симулятор, казуальная игра

Эта игра способствует развитию воображения и пространственного мышления, а также развивает экономические и стратегические навыки. Вам предстоит построить и управлять своим собственным Бит-Сити, где главная задача - обеспечить счастье жителей.

Начав с небольшого городка, вы постепенно превратите его в преуспевающий мегаполис, управляя прибылью и вкладывая в улучшения, способствующие развитию. Ваш город будет пополняться новыми транспортными средствами и домами, включая знаменитые достопримечательности, изменяя его облик и делая его уникальным.

Bit City - Pocket Town Planner (фото: Google Play)

Portal

Жанр: головоломка, казуальная игра

Portal - это популярная игра от первого лица, в которой игрок должен решать пространственные головоломки, используя порталы для перемещения в необычные места.

Такая игра способствует развитию у ребенка пространственного воображения, логического мышления и настойчивости, поскольку создание правильных порталов с первого раза требует определенного усилия.

Портал (фото: Medium)

AntVentor

Жанр: квест, приключение

Эта игра рассказывает о приключениях муравья-изобретателя по имени Флорентин. Погружаясь в фотореалистичный макромир дикой природы, герой решает загадки и взаимодействует с животными и насекомыми.

Она способствует развитию интеллекта, улучшению памяти и развитию сообразительности. Основной особенностью механики игры является полное отсутствие диалогов, история раскрывается исключительно из-за действий и эмоций главного героя.

По сюжету муравей-изобретатель стремится создать сложный механизм для улучшения жизни своей колонии, но что-то идет не по плану, и он отправляется в далекое путешествие в поисках вдохновения и новых деталей.

AntVentor (фото: Steam)

Monopoly - Classic Board Game

Жанр: стратегия, экономика

Эта увлекательная игра развивает экономическое мышление и стратегические навыки.

Игроку предстоит создать и управлять своей собственной бизнес-империей, требующей значительных усилий и соображений для правильного инвестирования, оценки доходности сделок, своевременной уплаты налогов, умелой покупки предприятий и активов, а также установления партнерских отношений.

Monopoly - Classic Board Game (фото: Google Play)

Как компьютерные игры влияют на здоровье детей

Тренировка памяти и внимания

Компьютерные игры могут быть эффективным инструментом для тренировки мозга. В играх, требующих запоминания информации, такой как локации, задачи или детали персонажа, ребенок лучше развивает запоминание и воспроизведение информации.

Задачи, требующие немедленной реакции на ситуацию или требующих длительной концентрации на деталях, помогают развить навыки осознанности.

Эволюция базовых навыков

Многие компьютерные игры содержат элементы, требующие решения математических задач или умения считать прохождение уровней. Игры со сложными сценариями, текстовыми инструкциями и диалогами способствуют развитию навыков чтения.

Игроки учат новые слова, увеличивают словарный запас и развивают навыки понимания прочитанного. С помощью игр на ввод текста или элементов создания собственного контента дети усовершенствуют свои навыки письма и мелкой моторики.

Развитие мышления

Многие игры основаны на решении логических задач и головоломок, таких как решение сложных сценариев, принятие стратегических решений и использование логики для достижения цели. Такие игры учат детей думать заранее, анализировать ситуации, понимать взаимосвязи, развивают критическое мышление и планирование.

Стимулирование творчества и воображения

Виртуальные миры и игровые сценарии предлагают невероятные возможности раскрытия творчества и фантазии. Игры, в которых игрок может построить или создать собственных персонажей, стимулируют творчество и способствуют развитию воображения и концептуального мышления.

Воздействие на психическое и физическое здоровье

Продолжительное время, проведенное перед экраном, может вызвать проблемы со зрением или спиной, а также нехватку физической активности. Но важнейшей проблемой является влияние компьютерных игр на подростков и их психику. Игровые сценарии и виртуальный опыт могут вызвать эмоциональные реакции от радости и волнения до стресса или нервного напряжения.

Риск развития зависимости

Некоторые дети могут зависеть от компьютерных игр, что отражается на семейных отношениях, обучении и других аспектах жизни. Основным фактором привыкания является невозможность человека самостоятельно контролировать время, затрачиваемое на игру, игнорирование других обязанностей или запретов. В этом случае может потребоваться помощь специалистов.

Социальные вопросы

Нездоровое увлечение компьютерными играми может привести к социальной изоляции, в частности, дистанцированию от реальных коммуникаций и взаимодействий. Некоторые виртуальные пространства могут вызвать чувство социальной изоляции или одиночества.

В какие компьютерные игры лучше не играть

Игры с насилием

Это включает игры, где игроки сражаются между собой с оружием, убивают врагов или наносят им вред. Эти игры могут способствовать агрессивному поведению и подталкивать детей к насилию.

Игры с зависимостью от игровых механик

Некоторые игры используют механики, которые могут вызвать у детей зависимость, такие как случайные вознаграждения или поощрения за длительное онлайн присутствие. Это может привести к проблемам с концентрацией, сном и общественной адаптацией.

Игры с неадекватным содержанием или рекламой

Некоторые игры содержат материалы, пропагандирующие наркотики, алкоголь или другие вредные привычки. Также они могут содержать агрессивную или неприемлемую рекламу, которая может отрицательно сказаться на детях.

На что обратить внимание при выборе компьютерной игры для детей

Возрастные рекомендации

Проверьте рейтинг ESRB (Entertainment Software Rating Board) или другие аналогичные системы оценки, чтобы узнать, подходит ли игра для возраста вашего ребенка. Возрастные рекомендации указываются на упаковке игры и ее описании.

Содержание игры

Внимательно изучите содержание игры, чтобы убедиться, что оно соответствует ценностям и подходит для ребенка. Игра должна быть развивающей, образовательной и поддерживать положительные навыки.

Виды взаимодействия

Оцените, какие виды взаимодействия присутствуют в игре, включая многопользовательский режим, чат и обмен сообщениями. Убедитесь, что игра обеспечивает безопасную онлайн-среду и защищает детей от нежелательного контента и контактов с незнакомцами.

Возможность управления родительскими настройками

Проверьте, есть ли в игре функции управления родительскими настройками, позволяющими ограничить доступ к определенному контенту, установить время игры и контролировать взаимодействие с другими игроками.

Отзывы и рецензии

Просмотрите отзывы и рецензии других родителей или экспертов, чтобы получить представление о качестве игры, ее содержании и потенциальных рисках для детей.

Игровой процесс и цели

Убедитесь, что игра стимулирует развитие навыков вашего ребенка, таких как логика, творчество, сотрудничество и решение проблем, а также отвечает их интересам и предпочтениям.