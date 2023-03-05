5 корисних властивостей найдешевшого українського фрукту, про які ви могли не знати

Українські фрукти - дуже корисні суперфуди, про які ми часто забуваємо, обираючи імпортовані дорогі продукти. Одним з таких є яблука, які щедро вродили цього року, тому ціна на них дуже демократична.
Чому треба їсти яблука щодня - дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.
За словами лікарки Люсії Гарсії, с сайту порад Quora, яблука найбільш близькі до ідеальної харчової цінності з усіх фруктів.
Крім того, фрукт багатий мінералами, такими як калій, фосфор, кальцій, магній, цинк, марганець, залізо, алюміній та іншими.
Прості українські яблука дуже корисні (фото: pixabay)
Яблука містять флавоноїди, які чинять протизапальну, бактерицидну, противірусну, антиоксидантну, омолоджуючу, протипухлинну та інші дії на організм людини.
Кислота в яблуках в основному являє собою яблучну кислоту, яка усуває втому, підвищує апетит, сприяє травленню, надає еластичності кровоносним судинам і знижує рівень холестерину.
"Одне яблуко в день може "не відлякати" лікаря, але вживання одного яблука в день може бути надзвичайно корисним для вашого здоров'я", - каже експерт.
Цікаво, що яблука наразі є чи не найдешевшим фруктом на ринках і супермаркетах.
Якщо за кіло наших яблук сорту "Гала", "Чемпіон", "Симиренко", "Айдаред" просять близько 20 гривень, то закордонні банани нині по 70 грн/кг, апельсини по 80-90 грн/кг.
Раніше ми писали про 5 речовин, які щодня потрібні нашому тілу для здоров'я.
Також дізнайтеся, до яких проблем зі здоров'ям може призвести недостатня кількість солі.