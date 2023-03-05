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5 корисних властивостей найдешевшого українського фрукту, про які ви могли не знати

Який український фрукт є дуже корисним (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Українські фрукти - дуже корисні суперфуди, про які ми часто забуваємо, обираючи імпортовані дорогі продукти. Одним з таких є яблука, які щедро вродили цього року, тому ціна на них дуже демократична.

Чому треба їсти яблука щодня - дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.

П'ять корисних властивостей яблук

  • Як пише Telegram Лікар у кишені, споживання яблук усуває стрес і втому.
  • Яблука є природним сорбентом, тому корисні для травлення.
  • Регулярне споживання яблук сприятливо впливає на травлення через вміст органічних кислот у яблуках. Вони добре впливають на виробництво шлункового соку.
  • Яблука здатні видалити зайву воду та сіль з організму, тому це ефективний засіб позбавлення від набряку.
  • Яблука регулюють холестерин.

За словами лікарки Люсії Гарсії, с сайту порад Quora, яблука найбільш близькі до ідеальної харчової цінності з усіх фруктів.

Фрукти містять:

  • вуглеводи,
  • білки,
  • вітамін А,
  • вітамін С,
  • вітамін В1,
  • вітамін В2,
  • харчові волокна,
  • яблучну кислоту,
  • винну кислоту,
  • каротин,
  • флавоноїди та інші поживні речовини.

Крім того, фрукт багатий мінералами, такими як калій, фосфор, кальцій, магній, цинк, марганець, залізо, алюміній та іншими.

Прості українські яблука дуже корисні (фото: pixabay)

Чому яблука треба їсти частіше

Яблука містять флавоноїди, які чинять протизапальну, бактерицидну, противірусну, антиоксидантну, омолоджуючу, протипухлинну та інші дії на організм людини.

Кислота в яблуках в основному являє собою яблучну кислоту, яка усуває втому, підвищує апетит, сприяє травленню, надає еластичності кровоносним судинам і знижує рівень холестерину.

"Одне яблуко в день може "не відлякати" лікаря, але вживання одного яблука в день може бути надзвичайно корисним для вашого здоров'я", - каже експерт.

Ще одна причина їсти більше яблук

Цікаво, що яблука наразі є чи не найдешевшим фруктом на ринках і супермаркетах.

Якщо за кіло наших яблук сорту "Гала", "Чемпіон", "Симиренко", "Айдаред" просять близько 20 гривень, то закордонні банани нині по 70 грн/кг, апельсини по 80-90 грн/кг.

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