5 полезных свойств самого дешевого украинского фрукта, о которых вы могли не знать

Украинские фрукты – очень полезные суперфуды, о которых мы часто забываем, выбирая импортируемые дорогие продукты. Одним из таких являются яблоки, которые щедро уродили в этом году, поэтому цена на них очень демократична.
Почему нужно есть яблоки каждый день - узнайте ниже в материале Styler.
По словам врача Люсии Гарсии, с сайта советов Quora, яблоки наиболее близки к идеальной пищевой ценности из всех фруктов.
Кроме того, фрукт богат минералами, такими как калий, фосфор, кальций, магний, цинк, марганец, железо, алюминий и другие.
Простые украинские яблоки очень полезны (фото: pixabay)
Яблоки содержат флавоноиды, оказывающие противовоспалительное, бактерицидное, противовирусное, антиоксидантное, омолаживающее, противоопухолевое и другие действия на организм человека.
Кислота в яблоках в основном представляет собой яблочную кислоту, которая устраняет усталость, повышает аппетит, способствует пищеварению, придает эластичность кровеносным сосудам и снижает уровень холестерина.
"Одно яблоко в день может "не отпугнуть" врача, но употребление одного яблока в день может быть очень полезным для вашего здоровья", - говорит эксперт.
Интересно, что яблоки являются едва ли не самым дешевым фруктом на рынках и супермаркетах.
Если за кило наших яблок сорта "Гала", "Чемпион", "Симиренко", "Айдаред" просят около 20 гривен, то зарубежные бананы сейчас по 70 грн/кг, апельсины по 80-90 грн/кг.
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