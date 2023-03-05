RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

5 полезных свойств самого дешевого украинского фрукта, о которых вы могли не знать

Какой украинский фрукт очень полезен (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Украинские фрукты – очень полезные суперфуды, о которых мы часто забываем, выбирая импортируемые дорогие продукты. Одним из таких являются яблоки, которые щедро уродили в этом году, поэтому цена на них очень демократична.

Почему нужно есть яблоки каждый день - узнайте ниже в материале Styler.

Пять полезных свойств яблок

  • Как пишет Telegram Лікар у кишені, потребление яблок устраняет стресс и усталость.
  • Яблоки являются естественным сорбентом, поэтому полезны для пищеварения.
  • Регулярное потребление яблок оказывает благоприятное влияние на пищеварение через содержание органических кислот в яблоках. Они оказывают большое влияние на производство желудочного сока.
  • Яблоки способны удалить излишнюю воду и соль из организма, поэтому это эффективное средство избавления от отека.
  • Яблоки регулируют холестерин.

По словам врача Люсии Гарсии, с сайта советов Quora, яблоки наиболее близки к идеальной пищевой ценности из всех фруктов.

Фрукты содержат:

  • углеводы,
  • белки,
  • витамин А,
  • витамин С,
  • витамин В1,
  • витамин В2,
  • пищевые волокна,
  • яблочную кислоту,
  • виновную кислоту,
  • каротин,
  • флавоноиды и другие питательные вещества

Кроме того, фрукт богат минералами, такими как калий, фосфор, кальций, магний, цинк, марганец, железо, алюминий и другие.

Простые украинские яблоки очень полезны (фото: pixabay)

Почему яблоки нужно есть чаще

Яблоки содержат флавоноиды, оказывающие противовоспалительное, бактерицидное, противовирусное, антиоксидантное, омолаживающее, противоопухолевое и другие действия на организм человека.

Кислота в яблоках в основном представляет собой яблочную кислоту, которая устраняет усталость, повышает аппетит, способствует пищеварению, придает эластичность кровеносным сосудам и снижает уровень холестерина.

"Одно яблоко в день может "не отпугнуть" врача, но употребление одного яблока в день может быть очень полезным для вашего здоровья", - говорит эксперт.

Еще одна причина есть больше яблок

Интересно, что яблоки являются едва ли не самым дешевым фруктом на рынках и супермаркетах.

Если за кило наших яблок сорта "Гала", "Чемпион", "Симиренко", "Айдаред" просят около 20 гривен, то зарубежные бананы сейчас по 70 грн/кг, апельсины по 80-90 грн/кг.

Раньше мы писали о 5 веществах, которые каждый день нужны нашему телу для здоровья.

Также узнайте, к каким проблемам со здоровьем может привести недостаточное количество соли.

Читайте РБК-Украина в Google News
фруктияблуказдоровье