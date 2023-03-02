5 речовин, які щодня потрібні нашому тілу для здоров'я

Наш організм щоденно потребує в комплексі поживних речовин, вітамінів, мінералів, які можна узагальнити п'ятьма основними пунктами.

Про них детально розповіла дієтолог і нутриціолог Ганна Антонова в Instagram .

Білок

Це будівельний матеріал для всіх тканин тіла. Білки є транспортерами і переносниками речовин (кисню, глюкози, вітамінів тощо) по організму.

З білка синтезуються гормони, ферменти, нейромедіатори тощо речовини, що регулюють активність метаболізму.

Білок потрібен для виробництва імунних клітин і процесів детоксикації.

Крім того білок - резервне джерело енергії при дефіциті вуглеводів і жирів.

Вуглеводи

Це основне харчове джерело енергії. Добова потреба організму в енергії з вуглеводів складає 50-70%.

Організм запасає частину вуглеводів у вигляді глікогену (у м'язах та печінці) і використовує їх в якості резервного джерела "пального".

Вуглеводи беруть участь в будівництві, входять в склад ферментів, гормонів, антитіл. Потрібні для вироблення гіалуронової кислоти, суглобної рідини і слизу.

А клітковина підтримує перистальтику кишківника, покращуючи травлення і засвоєння речовин. Є їжею для мікрофлори.

Жири

Друге за активністю харчове джерело енергії і основне джерело енергетичного запасу, який зберігається в жировій тканині.

Жири потрібні для підтримки травлення, жовчотоку, засвоєння і переносу жиророзчинних вітамінів А, Д, Е, К.

Беруть участь в будівництві мембран клітин, нервових волокон, гормонів (особливо статевих), жовчних кислот.

Їжа, що містить жири також поставляє в організм незамінні жирні кислоти групи Омега-3, які синтезуються в організмі самостійно.

Вітаміни і мінерали

Регулятори метаболізму. Використовуються на кожному етапі обміну речовин, у всіх органах і системах.

Необхідні для роботи нервової системи, зниження рівня стресу, підтримки розумової активності.

Мікроелементи (вітаміни С, D, цинк тощо) допомагають підтримувати здорову імунну систему, прискорюють регенерацію і видужання.

Регулюють ріст, оновлення тканин, гормональний баланс.

Є антиоксидантами. Захищають організм від вільних радикалів і токсинів.

Вода

Тіло людини складається з води на 50-75% в залежності від віку. Оновлюється цей обсяг приблизно протягом місяця, тому щоденного питного режиму треба дотримуватися обов'язково.

Вода - це розчинник і переносник харчових речовин, основний компонент крові.

Вода бере участь в процесах детоксикації. Допомагає виводити через шкіру піт, кишківник і сечу токсичні речовини життєдіяльності.

Регулює рівень солів і електролітів, нормалізуючи рівень рідини в організмі, пульс і артеріальний тиск.