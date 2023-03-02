5 речовин, які щодня потрібні нашому тілу для здоров'я
Наш організм щоденно потребує в комплексі поживних речовин, вітамінів, мінералів, які можна узагальнити п'ятьма основними пунктами.
Про них детально розповіла дієтолог і нутриціолог Ганна Антонова в Instagram.
Білок
Це будівельний матеріал для всіх тканин тіла. Білки є транспортерами і переносниками речовин (кисню, глюкози, вітамінів тощо) по організму.
З білка синтезуються гормони, ферменти, нейромедіатори тощо речовини, що регулюють активність метаболізму.
Білок потрібен для виробництва імунних клітин і процесів детоксикації.
Крім того білок - резервне джерело енергії при дефіциті вуглеводів і жирів.
Вуглеводи
Це основне харчове джерело енергії. Добова потреба організму в енергії з вуглеводів складає 50-70%.
Організм запасає частину вуглеводів у вигляді глікогену (у м'язах та печінці) і використовує їх в якості резервного джерела "пального".
Вуглеводи беруть участь в будівництві, входять в склад ферментів, гормонів, антитіл. Потрібні для вироблення гіалуронової кислоти, суглобної рідини і слизу.
А клітковина підтримує перистальтику кишківника, покращуючи травлення і засвоєння речовин. Є їжею для мікрофлори.
Жири
Друге за активністю харчове джерело енергії і основне джерело енергетичного запасу, який зберігається в жировій тканині.
Жири потрібні для підтримки травлення, жовчотоку, засвоєння і переносу жиророзчинних вітамінів А, Д, Е, К.
Беруть участь в будівництві мембран клітин, нервових волокон, гормонів (особливо статевих), жовчних кислот.
Їжа, що містить жири також поставляє в організм незамінні жирні кислоти групи Омега-3, які синтезуються в організмі самостійно.
Вітаміни і мінерали
Регулятори метаболізму. Використовуються на кожному етапі обміну речовин, у всіх органах і системах.
Необхідні для роботи нервової системи, зниження рівня стресу, підтримки розумової активності.
Мікроелементи (вітаміни С, D, цинк тощо) допомагають підтримувати здорову імунну систему, прискорюють регенерацію і видужання.
Регулюють ріст, оновлення тканин, гормональний баланс.
Є антиоксидантами. Захищають організм від вільних радикалів і токсинів.
Вода
Тіло людини складається з води на 50-75% в залежності від віку. Оновлюється цей обсяг приблизно протягом місяця, тому щоденного питного режиму треба дотримуватися обов'язково.
Вода - це розчинник і переносник харчових речовин, основний компонент крові.
Вода бере участь в процесах детоксикації. Допомагає виводити через шкіру піт, кишківник і сечу токсичні речовини життєдіяльності.
Регулює рівень солів і електролітів, нормалізуючи рівень рідини в організмі, пульс і артеріальний тиск.
Раніше ми писали, до яких проблем зі здоров'ям може призвести недостатня кількість солі.
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