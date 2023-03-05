5 корисних властивостей найдешевшого українського фрукту, про які ви могли не знати

Українські фрукти - дуже корисні суперфуди, про які ми часто забуваємо, обираючи імпортовані дорогі продукти. Одним з таких є яблука, які щедро вродили цього року, тому ціна на них дуже демократична.

Чому треба їсти яблука щодня - дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.

П'ять корисних властивостей яблук

Як пише Telegram Лікар у кишені, споживання яблук усуває стрес і втому.

Яблука є природним сорбентом, тому корисні для травлення.

Регулярне споживання яблук сприятливо впливає на травлення через вміст органічних кислот у яблуках. Вони добре впливають на виробництво шлункового соку.

Яблука здатні видалити зайву воду та сіль з організму, тому це ефективний засіб позбавлення від набряку.

Яблука регулюють холестерин.

За словами лікарки Люсії Гарсії, с сайту порад Quora, яблука найбільш близькі до ідеальної харчової цінності з усіх фруктів.

Фрукти містять:

вуглеводи,

білки,

вітамін А,

вітамін С,

вітамін В1,

вітамін В2,

харчові волокна,

яблучну кислоту,

винну кислоту,

каротин,

флавоноїди та інші поживні речовини.

Крім того, фрукт багатий мінералами, такими як калій, фосфор, кальцій, магній, цинк, марганець, залізо, алюміній та іншими.

Прості українські яблука дуже корисні (фото: pixabay)

Чому яблука треба їсти частіше

Яблука містять флавоноїди, які чинять протизапальну, бактерицидну, противірусну, антиоксидантну, омолоджуючу, протипухлинну та інші дії на організм людини.

Кислота в яблуках в основному являє собою яблучну кислоту, яка усуває втому, підвищує апетит, сприяє травленню, надає еластичності кровоносним судинам і знижує рівень холестерину.

"Одне яблуко в день може "не відлякати" лікаря, але вживання одного яблука в день може бути надзвичайно корисним для вашого здоров'я", - каже експерт.

Ще одна причина їсти більше яблук

Цікаво, що яблука наразі є чи не найдешевшим фруктом на ринках і супермаркетах.

Якщо за кіло наших яблук сорту "Гала", "Чемпіон", "Симиренко", "Айдаред" просять близько 20 гривень, то закордонні банани нині по 70 грн/кг, апельсини по 80-90 грн/кг.