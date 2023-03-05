5 полезных свойств самого дешевого украинского фрукта, о которых вы могли не знать

Украинские фрукты – очень полезные суперфуды, о которых мы часто забываем, выбирая импортируемые дорогие продукты. Одним из таких являются яблоки, которые щедро уродили в этом году, поэтому цена на них очень демократична.

Почему нужно есть яблоки каждый день - узнайте ниже в материале Styler.

Пять полезных свойств яблок

Как пишет Telegram Лікар у кишені, потребление яблок устраняет стресс и усталость.

Яблоки являются естественным сорбентом, поэтому полезны для пищеварения.

Регулярное потребление яблок оказывает благоприятное влияние на пищеварение через содержание органических кислот в яблоках. Они оказывают большое влияние на производство желудочного сока.

Яблоки способны удалить излишнюю воду и соль из организма, поэтому это эффективное средство избавления от отека.

Яблоки регулируют холестерин.

По словам врача Люсии Гарсии, с сайта советов Quora, яблоки наиболее близки к идеальной пищевой ценности из всех фруктов.

Фрукты содержат:

углеводы,

белки,

витамин А,

витамин С,

витамин В1,

витамин В2,

пищевые волокна,

яблочную кислоту,

виновную кислоту,

каротин,

флавоноиды и другие питательные вещества

Кроме того, фрукт богат минералами, такими как калий, фосфор, кальций, магний, цинк, марганец, железо, алюминий и другие.

Простые украинские яблоки очень полезны (фото: pixabay)

Почему яблоки нужно есть чаще

Яблоки содержат флавоноиды, оказывающие противовоспалительное, бактерицидное, противовирусное, антиоксидантное, омолаживающее, противоопухолевое и другие действия на организм человека.

Кислота в яблоках в основном представляет собой яблочную кислоту, которая устраняет усталость, повышает аппетит, способствует пищеварению, придает эластичность кровеносным сосудам и снижает уровень холестерина.

"Одно яблоко в день может "не отпугнуть" врача, но употребление одного яблока в день может быть очень полезным для вашего здоровья", - говорит эксперт.

Еще одна причина есть больше яблок

Интересно, что яблоки являются едва ли не самым дешевым фруктом на рынках и супермаркетах.

Если за кило наших яблок сорта "Гала", "Чемпион", "Симиренко", "Айдаред" просят около 20 гривен, то зарубежные бананы сейчас по 70 грн/кг, апельсины по 80-90 грн/кг.