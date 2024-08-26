UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

5 корисних видів сирів, які варто купувати в магазині

Які види сирів корисні для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У магазинах представлена величезна кількість видів сиру. Проте, деякі з них можуть шкодити здоров'ю людини. Але є й такі, що дуже корисні для організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple.

  • натрій - це поживна речовина, яку не кожен може спокійно переносити, якщо вживати її в надлишку, оскільки це може бути пов’язано з підвищенням артеріального тиску  

Такий сир ідеально підходить для тих, хто стежить за вмістом натрію у своєму раціоні. Як відомо, він є одним із доступних сортів сиру з найменшим вмістом натрію.

Додатковим бонусом є те, що він має дивовижний горіховий смак, велику кількість кальцію, мінімальний харчовий холестерин і низький рівень лактози.

Енергетична цінність 100 г продукту - 213 ккал

Поживна цінність 100 г продукту:

  • білки - 17,3 г

  • жири - 15,2 г

  • вуглеводи - 3,0 г

Це італійський сир, що виготовляється з молочної сироватки (а не з молока, як традиційні сири), що залишається після готування моцарели або інших сирів.

Рикота - популярний компонент багатьох десертів, для яких часто подрібнюється й збивається в м'яку масу. Також сир застосовується в рецептах гарячих страв.

Сир виробляється на основі молока кози або вівці. 

Фета багата поживними речовинами, серед яких вітаміни групи B, різноманітні мінерали та інші корисні компоненти. Таким чином, цей вид є одним з найбільш корисних видів сиру.

Попри високу калорійність, сир легко засвоюється організмом, тому лікарі рекомендують його людям з ослабленим травленням, дітям і особам, старшим за 50 років.

 

Раніше ми повідомляли, де найкраще зберігати вдома сир, щоб він був свіжим і не пліснявів.

Також ми писали, які сири найкраще підходять для піци.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорова їжаЗдоров'яСир фета