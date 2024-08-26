5 корисних видів сирів, які варто купувати в магазині

У магазинах представлена величезна кількість видів сиру. Проте, деякі з них можуть шкодити здоров'ю людини. Але є й такі, що дуже корисні для організму.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple.
Такий сир ідеально підходить для тих, хто стежить за вмістом натрію у своєму раціоні. Як відомо, він є одним із доступних сортів сиру з найменшим вмістом натрію.
Додатковим бонусом є те, що він має дивовижний горіховий смак, велику кількість кальцію, мінімальний харчовий холестерин і низький рівень лактози.
Енергетична цінність 100 г продукту - 213 ккал
Поживна цінність 100 г продукту:
білки - 17,3 г
жири - 15,2 г
вуглеводи - 3,0 г
Це італійський сир, що виготовляється з молочної сироватки (а не з молока, як традиційні сири), що залишається після готування моцарели або інших сирів.
Рикота - популярний компонент багатьох десертів, для яких часто подрібнюється й збивається в м'яку масу. Також сир застосовується в рецептах гарячих страв.
Сир виробляється на основі молока кози або вівці.
Фета багата поживними речовинами, серед яких вітаміни групи B, різноманітні мінерали та інші корисні компоненти. Таким чином, цей вид є одним з найбільш корисних видів сиру.
Попри високу калорійність, сир легко засвоюється організмом, тому лікарі рекомендують його людям з ослабленим травленням, дітям і особам, старшим за 50 років.
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