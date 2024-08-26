5 корисних видів сирів, які варто купувати в магазині



натрій - це поживна речовина, яку не кожен може спокійно переносити, якщо вживати її в надлишку, оскільки це може бути пов’язано з підвищенням артеріального тиску



Такий сир ідеально підходить для тих, хто стежить за вмістом натрію у своєму раціоні. Як відомо, він є одним із доступних сортів сиру з найменшим вмістом натрію.

Додатковим бонусом є те, що він має дивовижний горіховий смак, велику кількість кальцію, мінімальний харчовий холестерин і низький рівень лактози.

Енергетична цінність 100 г продукту - 213 ккал

Поживна цінність 100 г продукту:

білки - 17,3 г

жири - 15,2 г

вуглеводи - 3,0 г

Це італійський сир, що виготовляється з молочної сироватки (а не з молока, як традиційні сири), що залишається після готування моцарели або інших сирів.

Рикота - популярний компонент багатьох десертів, для яких часто подрібнюється й збивається в м'яку масу. Також сир застосовується в рецептах гарячих страв.

Сир виробляється на основі молока кози або вівці.

Фета багата поживними речовинами, серед яких вітаміни групи B, різноманітні мінерали та інші корисні компоненти. Таким чином, цей вид є одним з найбільш корисних видів сиру.

Попри високу калорійність, сир легко засвоюється організмом, тому лікарі рекомендують його людям з ослабленим травленням, дітям і особам, старшим за 50 років.