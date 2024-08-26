5 полезных видов сыров, которые следует покупать в магазине



натрий - это питательное вещество, которое не каждый может спокойно переносить, если употреблять его в избытке, поскольку это может быть связано с повышением артериального давления



Такой сыр идеально подходит для тех, кто следит за содержанием натрия в своем рационе. Как известно, он является одним из доступных сортов сыра с наименьшим содержанием натрия.

Дополнительным бонусом является то, что у него удивительный ореховый вкус, большое количество кальция, минимальный пищевой холестерин и низкий уровень лактозы.

Энергетическая ценность 100 г продукта - 213 ккал

Питательная ценность 100 г продукта:

белки - 17,3 г

жиры - 15,2 г

углеводы - 3,0 г

Это итальянский сыр, который производится из молочной сыворотки (а не из молока, как традиционные сыры), остающийся после приготовления моцареллы или других сыров.

Рикота - популярный компонент многих десертов, для которых часто измельчается и сбивается в мягкую массу. Также творог применяется в рецептах горячих блюд.

Сыр производится на основе молока козы или овцы.

Фета богата питательными веществами, в том числе витамины группы B, разнообразные минералы и другие полезные компоненты. Таким образом, этот вид является одним из наиболее полезных видов творога.

Несмотря на высокую калорийность, сыр легко усваивается организмом, поэтому врачи рекомендуют его людям с ослабленным пищеварением, детям и лицам старше 50 лет.