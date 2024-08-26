5 полезных видов сыров, которые следует покупать в магазине

В магазинах представлено множество видов сыра. Однако некоторые из них могут вредить здоровью человека. Но есть такие, которые очень полезны для организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple .

Чем полезен сыр

Полезные питательные вещества включают белок, пробиотики, кальций, фосфор, цинк, витамин А и витамины группы B, такие как витамин В12.

Белок служит основным строительным материалом для многих тканей во всем теле, от мышц и волос до органов и кожи.

Пробиотики являются основным бонусом в любом сорте сыра. Они помогают увеличить популяцию полезных бактерий в кишечном микробиоме, которая положительно влияет на здоровье кишечника, иммунитета и мозга.

Кальций и фосфор являются важными питательными веществами для здоровья костей у пожилых людей.

Цинк, витамин А, витамины группы В могут действовать как антиоксиданты во всем организме, уменьшая системное воспаление и поддерживая здоровье иммунитета, а также способствуя здоровью глаз и энергетическому обмену.

К тому же, некоторые виды мира могут представлять угрозу для организма. В частности, в составе могут быть:

насыщенные жиры длительное время связывали с повышенным риском сердечных заболеваний и повышенным уровнем холестерина в крови. Длительный высокий уровень холестерина в крови может привести к накоплению бляшек в венах и артериях, что может способствовать развитию атеросклероза - признаки определенных заболеваний сердца

натрий - это питательное вещество, которое не каждый может спокойно переносить, если употреблять его в избытке, поскольку это может быть связано с повышением артериального давления

лактоза, также известная как молочный сахар, является разновидностью углеводов, содержащейся во многих сырах и может вызвать желудочно-кишечные симптомы, такие как газы, вздутие живота, диарея или запор у некоторых людей

Полезные виды сыров

Швейцарский сыр

Такой сыр идеально подходит для тех, кто следит за содержанием натрия в своем рационе. Как известно, он является одним из доступных сортов сыра с наименьшим содержанием натрия.

Дополнительным бонусом является то, что у него удивительный ореховый вкус, большое количество кальция, минимальный пищевой холестерин и низкий уровень лактозы.

Фермерский сыр

Фермерский сыр обладает очень мягким вкусом, который отлично подходит как к сладким, так и соленым блюдам.

Энергетическая ценность 100 г продукта - 213 ккал

Питательная ценность 100 г продукта:

белки - 17,3 г

жиры - 15,2 г

углеводы - 3,0 г

Сыр Рикота

Это итальянский сыр, который производится из молочной сыворотки (а не из молока, как традиционные сыры), остающийся после приготовления моцареллы или других сыров.

Рикота - популярный компонент многих десертов, для которых часто измельчается и сбивается в мягкую массу. Также творог применяется в рецептах горячих блюд.

Сыр Фета

Сыр производится на основе молока козы или овцы.

Фета богата питательными веществами, в том числе витамины группы B, разнообразные минералы и другие полезные компоненты. Таким образом, этот вид является одним из наиболее полезных видов творога.

Пармезан

Твердые сыры, такие как пармезан имеют заметно низкое содержание молочного сахара. Кроме того, в пармезане много белка и кальция.

Несмотря на высокую калорийность, сыр легко усваивается организмом, поэтому врачи рекомендуют его людям с ослабленным пищеварением, детям и лицам старше 50 лет.