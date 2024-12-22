5 полезных предметов для квартиры, которые легко сделать своими руками

Создание вещей собственноручно - это не только экономически выгодно, но и добавляет вашему дому уникальности и уюта. Вещи, сделанные собственными руками, излучают тепло и рассказывают о вашем творчестве.

Если вы давно мечтаете добавить в свою квартиру что-то особенное, РБК-Украина (проект Styler) предлагает 5 идей предметов для обстановки, которые легко сделать самостоятельно.

Деревянные полки из дерева

Самодельные полки - это отличный способ хранить вещи стильно и функционально. Вы можете использовать обычные деревянные доски, которые легко найти в магазине строительных материалов или даже переделать старые деревянные предметы.

Полки могут быть настенными для книг или декора или напольными - для горшков с цветами или хранения мелочей. Для монтажа нужны только шурупы, кронштейны и отвертка, а если вы хотите добавить уникальности, можно покрасить дерево или нанести узоры.

Несложные полки легко сделать своими руками (фото: Freepik.com)

Светильники из ниток

Светильники ручной работы создают атмосферу уюта и оригинальности в любом интерьере. Для этого вам понадобятся воздушный шарик, клей, нитки и немного терпения. Надуйте шарик до нужного размера, обмотайте его нитками, пропитанными клеем, и оставьте высыхать.

После этого шарик можно удалить, а внутрь полученного абажура вставить лампочку. Такой светильник станет стильным акцентом вашей комнаты и придаст ей особый шарм.

Такие абажуры создают легкую и нежную атмосферу (фото: Freepik.com)

Плетеные корзины для хранения вещей

Корзины - это не только удобный способ хранить мелочи, но и стильный декоративный элемент. Вы можете сделать их из веревки или джутовой нити, используя клеевой пистолет для формирования структуры.

Основой может служить старая пластиковая тара, картон или даже металлическая сетка. Такие корзины подходят для хранения косметики, канцелярии, полотенец или других мелочей. К тому же, они добавляют интерьеру естественности и тепла благодаря текстуре натуральных материалов.

Корзина - это классика интерьера, которую несложно сделать самому (фото: Pixabay.com)

Самодельные рамки для фотографий или картин

Еще один простой и одновременно креативный способ украсить свой дом - это создание рамок для фотографий или картин. Для этого можно использовать ветви деревьев, старые деревянные дощечки, веревки или даже кусочки ткани.

Выберите стиль, который соответствует вашему интерьеру, например, минимализм, рустик или скандинавский дизайн. Рамки можно украсить шнурками, лентами или даже крафтовой бумагой. Это не только поможет сэкономить, но и позволит сделать оформление ваших воспоминаний действительно уникальным.

Самодельные рамки добавляют уникальности вашим фото (фото: Freepik.com)

Декоративные подушки

Декоративные подушки - это быстрый и простой способ обновить интерьер, не тратя много денег. Вы можете сшить подушки самостоятельно, используя остатки ткани, старую одежду или пледы. Для наполнения подойдут синтепон, холлофайбер или даже старые поролоновые губки.

Если хотите добавить креативности, попробуйте разрисовать подушки акриловыми красками или украсить их аппликациями. Такие аксессуары добавляют комнате уюта, а сделать их настолько просто, что справится даже новичок в шитье.

Самодельная подушка - яркий акцент комнаты (фото: Freepik.com)