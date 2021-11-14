За такі 5 копійок можна отримати 3,5 тисячі: перевірте ваші скарбнички (фото)

В Україні деякі копійчані монети через свої рідкісні особливості та різновиди дефектів цінуються набагато вище, ніж це вказується в номіналі - нумізмати та колекціонери готові купити їх за досить великі суми. Зокрема, зараз на аукціоні продають монету 5 копійок 1992 року за ціною 3,5 тисячі гривень.

Як виглядає така дорога монета, в чому її унікальність і "фішка" - читайте в матеріалі Styler нижче.

Взагалі українські монети номіналом 5 копійок 1992 року випуску мають цілий ряд різновидів, і деякі з них особливо цінуються серед колекціонерів.

Так, наприклад, за лоти 1.1ААк можна виручити від 4 до 6 тисяч гривень (вважаються дуже рідкісними екземплярами), а за 2БАм ціна в середньому в оголошеннях варіюється між 2 300 гривень до 3,5 тисячі гривень. Якраз про останній варіант зараз і йдеться.

На інтернет аукціоні Violity виставлена на торги монета 5 копійок 1992 року, 2БАм, немагнітна, і оголошена ціна за неї вказується 3,5 тисячі гривень (тобто близько 137 доларів).

Рідкісна монета 5 копійок 1992 року 2БАм (фото: violity.com)

В описі лота уточнюється, що грошик має дефекти - подряпини, матеріал монети - нержавіюча сталь.

Ось так виглядає 5-копійчана монета 1992 року 2БАм за ціною 3,5 тисячі (фото: violity.com)

На які особливості слід звернути увагу

5-копійчані монети 1992 року 2БАм можуть бути виготовлені з магнітної (оцінюють у 2300 гривень на аукціонах) або немагнітної сталі (продають у середньому за 3500 гривень).

На монеті на аверсі у тризуба середній зуб гострий вузький,

також на аверсі в написі року "1992" в одиниці немає хвостика.

На реверсі друге верхнє гроно ягід (якщо рахувати за годинниковою стрілкою) має форму тупокутного трикутника.

Особливості монети 5 копійок 1992 року 2БАм (фото: monety.in.ua)

Як звернули увагу на профільному сайті Monety.in.ua, також цінуються серед нумізматів і колекціонерів такі 5-копійчані монети 1992 року, виготовлені з міді, срібла і латуні - вони є пробними екземплярами й не надходили в обіг офіційно.

Ще на аукціонах в інтернеті можна дорого продати подібні монети з браком (наприклад, 5 копійок з поворотом реверсу щодо аверсу).