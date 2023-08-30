5 кольорів, у які ніколи не варто фарбувати ванну кімнату

Зелений

Багато хто думає, що зелений колір стане чудовим вибором для фарбування ванної кімнати. Однак, через його асоціації з природою - це поганий вибір.

"Це залежить від типу ванної кімнати та експозиції вікон, але зелений колір зазвичай не варто обирати", - кажуть експерти Кайлі Джексон і Ейлін Воррен.

До того ж такий колір може візуально зменшити ванні кімнати, які зазвичай і так невеликі.

Зелений колір ванної кімнати (фото: freepik)

Червоний

Дизайнери кажуть, що червоний можна обирати для всіх приміщень, крім ванної кімнати. Яскраві кольори можуть зменшувати простір.

"Інтенсивні, яскраві кольори можуть здаватися надто потужними в обмеженому просторі, наприклад, у ванній кімнаті", - сказали експерти.

Тому червоний в інтер'єрі краще використовувати обережно і тільки в якості акцентів.

Червоний колір ванної кімнати (фото: freepik)

Білий

Такий колір заспокоює та виглядає дуже стильно. Однак дизайнери інтер'єру рекомендують бути обережними зі світлими відтінками.

"Яскраво-білий колір краще не обирати для ванної, оскільки на ньому дуже видно плями, і він потребує більшого догляду", - розповіла стиліст Анджела Хамві.

Краще обрати сірий, блакитний або бежевий колір.

Білий колір ванної кімнати (фото: freepik)

Синій

Синій колір, якщо його багато, може створювати похмуру атмосферу. Краще поєднувати його з теплими і світлими відтінками.

"Ми спеціально рекомендуємо уникати насичених основних кольорів, таких як червоний, жовтий або синій, які можуть візуально шокувати", - каже дизайнер.

Синя ванна кімната (фото: freepik)

Чорний

Чорний колір стін у ванній кімнаті можу бути занадто темним. Також такий колір може впливати на самопочуття.

"Темні кольори також не ідеальні для ванної кімнати, оскільки вони можуть зіпсувати настрій і візуально зменшити простір", - каже експерт Анджела Хамві.

Чорна ванна кімната (фото: freepik)