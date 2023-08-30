5 кольорів, у які ніколи не варто фарбувати ванну кімнату

Ванна кімната - це те місце, де людина кожного дня проводить багато часу. Однак, на атмосферу впливає колір стін, який ще й може погіршувати самопочуття.
Про це пише Homes & Gardens.
Багато хто думає, що зелений колір стане чудовим вибором для фарбування ванної кімнати. Однак, через його асоціації з природою - це поганий вибір.
"Це залежить від типу ванної кімнати та експозиції вікон, але зелений колір зазвичай не варто обирати", - кажуть експерти Кайлі Джексон і Ейлін Воррен.
До того ж такий колір може візуально зменшити ванні кімнати, які зазвичай і так невеликі.
Дизайнери кажуть, що червоний можна обирати для всіх приміщень, крім ванної кімнати. Яскраві кольори можуть зменшувати простір.
"Інтенсивні, яскраві кольори можуть здаватися надто потужними в обмеженому просторі, наприклад, у ванній кімнаті", - сказали експерти.
Тому червоний в інтер'єрі краще використовувати обережно і тільки в якості акцентів.
Такий колір заспокоює та виглядає дуже стильно. Однак дизайнери інтер'єру рекомендують бути обережними зі світлими відтінками.
"Яскраво-білий колір краще не обирати для ванної, оскільки на ньому дуже видно плями, і він потребує більшого догляду", - розповіла стиліст Анджела Хамві.
Краще обрати сірий, блакитний або бежевий колір.
Синій колір, якщо його багато, може створювати похмуру атмосферу. Краще поєднувати його з теплими і світлими відтінками.
"Ми спеціально рекомендуємо уникати насичених основних кольорів, таких як червоний, жовтий або синій, які можуть візуально шокувати", - каже дизайнер.
Чорний колір стін у ванній кімнаті можу бути занадто темним. Також такий колір може впливати на самопочуття.
"Темні кольори також не ідеальні для ванної кімнати, оскільки вони можуть зіпсувати настрій і візуально зменшити простір", - каже експерт Анджела Хамві.
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