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5 цветов, в которые никогда не стоит красить ванную комнату

В какой цвет нельзя красить ванную комнату (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ванная комната - это то место, где человек каждый день проводит много времени. Однако, на атмосферу влияет цвет стен, который еще и может ухудшать самочувствие.

Об этом пишет Homes & Gardens.

Зеленый

Многие думают, что зеленый цвет станет отличным выбором для окрашивания ванной комнаты. Однако из-за его ассоциации с природой - это плохой выбор.

"Это зависит от типа ванной комнаты и экспозиции окон, но зеленый цвет обычно не стоит выбирать", - говорят эксперты Кайли Джексон и Эйлин Уоррен.

К тому же такой цвет может зрительно уменьшить ванные комнаты, которые обычно и так небольшие.

Зеленый цвет ванной комнаты (фото: freepik)

Красный

Дизайнеры говорят, что красный можно выбирать для всех помещений, кроме ванной. Яркие цвета могут уменьшать пространство.

"Интенсивные, яркие цвета могут казаться слишком мощными в ограниченном пространстве, например, в ванной", - сказали эксперты.

Поэтому красный в интерьере лучше использовать аккуратно и только в качестве акцентов.

Красный цвет комнаты (фото: freepik)

Белый

Такой цвет успокаивает и смотрится очень стильно. Однако дизайнеры интерьера рекомендуют быть аккуратными со светлыми оттенками.

"Ярко-белый цвет лучше не выбирать для ванной, поскольку на нем очень видны пятна, и он нуждается в большем уходе", - рассказала стилист Анджела Хамви.

Лучше выбрать серый, голубой или бежевый цвет.

Белый цвет ванной комнаты (фото: freepik)

Синий

Синий цвет, если его много, может создавать мрачную атмосферу. Лучше совмещать его с теплыми и светлыми оттенками.

"Мы специально рекомендуем избегать насыщенных основных цветов, таких как красный, желтый или синий, которые могут зрительно шокировать", - говорит дизайнер.

Синяя ванная комната (фото: freepik)

Черный

Черный цвет стен в ванной может быть слишком темным. Также такой цвет может влиять на самочувствие.

"Темные цвета также не идеальны для ванной комнаты, поскольку они могут испортить настроение и визуально снизить пространство", - говорит эксперт Анджела Хамви.

Черная ванная комната (фото: freepik)

Раньше мы сообщали, какие ошибки испортят даже самый красивый интерьер в доме.

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