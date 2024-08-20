5 книг для тих, хто втомився бути найманим працівником

У чому секрет феноменального успіху Warner Bros., Marvel Entertainment і NFL, а також таких зірок, як Jay-Z, Lady Gaga та LeBron James? Які стратегії застосовують лідери на телебаченні, у кіно, музиці, видавничій справі та спорті?

У цій книзі Аніта Ельберс, експертка Гарвардської бізнес-школи з індустрії розваг, пояснює важливу правду про жорстку конкуренцію у світі бізнесу навколо блокбастерів - фільмів, телевізійних шоу, пісень і книг, виробництво та збут яких надзвичайно дорогі. Авторка розповідає, чому керівники індустрії розваг часто витрачають шалені гроші на пошуки наступного блокбастера, чому суперзіркам платять неймовірні гонорари та які цифрові технології змінюють ландшафт розваг.

Книга буде цікавою та корисною навіть для тих, хто раніше не цікавився цією сферою.

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Ця книжка від української підприємиці - про те, як вибудувати свою бізнес-модель, як досліджувати цільові аудиторії і як з ними працювати, як поводитися у кризових ситуаціях і, зрештою, як смакувати результатами.

Водночас це дуже відверта розповідь, сповнена гумору, натхнення та щирості. Олександра Фідкевич розповідає не тільки про успіхи, а й про труднощі, ділиться історіями із закулісся, які відкривають весь процес створення бізнесу на творчості.

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Як знайти енергію і час для нових ідей? Чому комусь із нас вдається приваблювати успіх, а іншим - ні? Що є запорукою досягнення надмети?

Відомий фінансовий консультант Леррі Вайдел відповідає на ці запитання, використовуючи досвіди мільйонерів, спортсменів і супербізнесменів. Це не абстрактні роздуми про успіх, а суто конкретні поради, які допомагають розкрити власний потенціал.

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Виявляється, не всі грандіозні ідеї та підприємницькі винаходи родом із Кремнієвої долини. Вони приходять також із велелюдних вулиць Шеньчженя, із затоплених прибережних міст Тайланду й навіть із в’язниць Сомалі.

Ця книжка про унікальних людей, які рухають світ, однак залишаються нікому не відомими. Це новатори-бунтівники: пірати, комп’ютерні гакери, пранкстери та колишні лідери вуличних банд. На відміну від стандартних підприємців, вони демонструють чудову винахідливість, застосовують першопрохідні оригінальні методи та втілюють незвичайні, але продуктивні практики.

Як же працюють ці невідомі мрійники? Звідки черпають свої ідеї та яким чином їх реалізовують? І як, зрештою, ми можемо використати їхній досвід та знання для розвитку сучасної економіки?

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"Абсолютна відповідальність: уроки лідерства від "морських котиків" - бестселер про принципи лідерства в умовах непередбачуваних змін.

Автори книжки - колишні американські військові Джоко Віллінк і Лейф Бебін, чий досвід допоміг людям по всьому світу навчитись керувати компаніями, отримати підвищення, обійняти кращу посаду і досягти поставлених цілей. Вони доводять, що принципи, завдяки яким "морські котики" перемагали в бою, можна застосувати і в роботі. Тут також основні принципи успішного керування компанією, як-от: дисципліна, визначення пріоритетів та ефективне планування вдалих стратегій.

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