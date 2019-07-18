5 книг, которые вы прочитаете за одну ночь

Лучшие книги, которые вы прочитаете за одну ночь, и которые не оставят вас равнодушными, - в подборке Styler
Пожалуй, в мире нет ни одного человека, который бы не любил летние ночи. Легкая вечерняя прохлада, запах цветов и долгие-долгие вечерние прогулки. Только летом можно позволить себе посиделки с друзьями до самого рассвета, ночевку в палатке на берегу моря или чтение увлекательной книжки в гамаке под звездным небом. Если с вами неоднократно случалось последнее, то рекомендуем выбрать книгу именно для таких моментов. Эти книги легкие, увлекательные и, что самое главное, читаются за одну ночь.
Хизер Моррис
"Татуировщик Аушвица" от издательства #книголав
Очень трогательная, нежная и одновременно сложная история любви, которая основана на реальных событиях. Буквально с первых страниц книга захватывает и не оставляет читателя равнодушным. Если начать читать вечером, то вы точно не сможете оторваться до самого утра. В книге чуть более 200 страниц, но в разы больше переживаний и эмоций.
Кент Гаруф
"Наши души ночью" от издательства #книголав
Самый чувственный роман о любви, которая не имеет возраста, о непереносимости одиночества и нерастраченной нежности. Почти 150 страниц чистых и прекрасных чувств. Главная героиня, которая осталась вдовой, делает неожиданное предложение соседу - ночевать вместе, чтобы было с кем поговорить.
Франческа Кавалло, Елена Фавилли
"Сказки на ночь для девушек-бунтарок" от издательства #книголав
Сразу два сенсационных бестселлера: первая и вторая часть. Книга вдохновляет людей по всему миру мечтать смелее, целиться выше и яростнее бороться. В книжке бок о бок соседствуют поразительные женщины, чьи истории оставляют у читателей захватывающее ощущение неограниченных возможностей. Каждая часть имеет 100 историй о выдающихся женщинах со всего мира. Начиная читать первую - очень сложно остановиться, пока не дойдете до последней.
Джерри Магони
"Как мой вредный брат разрушил сказку "Золушка"" от издательства #книголав
Не секрет, что взрослым рекомендуется читать детские книги, ведь они развивают фантазию и отправляют читателя в беззаботный мир грез. Несмотря на то, что это история для детей, и для взрослых она также станет хорошим чтивом. По сюжету герои отправляются в популярную сказку "Золушка"...
Фредерик Бакман
"Бритт-Мари была здесь" от издательства #книголав
В книге 350 страниц, но как и любой роман Фредерика Бакмана, эта история читается на одном дыхании. И вообще, в среднем взрослый человек читает около 50 страниц за час, поэтому как раз с историей о Бритт-Мари можно будет встретить рассвет.
Уже скоро мы пересечем летний экватор, ночи постепенно будут становиться длиннее, поэтому успейте сделать все запланированное, чтобы истории лета 2019 грели вас зимой.