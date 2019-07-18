5 книг, которые вы прочитаете за одну ночь

Пожалуй, в мире нет ни одного человека, который бы не любил летние ночи. Легкая вечерняя прохлада, запах цветов и долгие-долгие вечерние прогулки. Только летом можно позволить себе посиделки с друзьями до самого рассвета, ночевку в палатке на берегу моря или чтение увлекательной книжки в гамаке под звездным небом. Если с вами неоднократно случалось последнее, то рекомендуем выбрать книгу именно для таких моментов. Эти книги легкие, увлекательные и, что самое главное, читаются за одну ночь.

Татуировщик Аушвица

Хизер Моррис

"Татуировщик Аушвица" от издательства #книголав

Очень трогательная, нежная и одновременно сложная история любви, которая основана на реальных событиях. Буквально с первых страниц книга захватывает и не оставляет читателя равнодушным. Если начать читать вечером, то вы точно не сможете оторваться до самого утра. В книге чуть более 200 страниц, но в разы больше переживаний и эмоций.

Наши души ночью

Кент Гаруф

"Наши души ночью" от издательства #книголав

Самый чувственный роман о любви, которая не имеет возраста, о непереносимости одиночества и нерастраченной нежности. Почти 150 страниц чистых и прекрасных чувств. Главная героиня, которая осталась вдовой, делает неожиданное предложение соседу - ночевать вместе, чтобы было с кем поговорить.

Сказки на ночь для девушек-бунтарок (2 части)

Франческа Кавалло, Елена Фавилли

"Сказки на ночь для девушек-бунтарок" от издательства #книголав

Сразу два сенсационных бестселлера: первая и вторая часть. Книга вдохновляет людей по всему миру мечтать смелее, целиться выше и яростнее бороться. В книжке бок о бок соседствуют поразительные женщины, чьи истории оставляют у читателей захватывающее ощущение неограниченных возможностей. Каждая часть имеет 100 историй о выдающихся женщинах со всего мира. Начиная читать первую - очень сложно остановиться, пока не дойдете до последней.

Как мой вредный брат разрушил сказку "Золушка"

Джерри Магони

"Как мой вредный брат разрушил сказку "Золушка"" от издательства #книголав

Не секрет, что взрослым рекомендуется читать детские книги, ведь они развивают фантазию и отправляют читателя в беззаботный мир грез. Несмотря на то, что это история для детей, и для взрослых она также станет хорошим чтивом. По сюжету герои отправляются в популярную сказку "Золушка"...

Бритт-Мари была здесь

Фредерик Бакман

"Бритт-Мари была здесь" от издательства #книголав

В книге 350 страниц, но как и любой роман Фредерика Бакмана, эта история читается на одном дыхании. И вообще, в среднем взрослый человек читает около 50 страниц за час, поэтому как раз с историей о Бритт-Мари можно будет встретить рассвет.

Уже скоро мы пересечем летний экватор, ночи постепенно будут становиться длиннее, поэтому успейте сделать все запланированное, чтобы истории лета 2019 грели вас зимой.