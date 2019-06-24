Топ-5 книг для идеального летнего отпуска

Что почитать в отпуске (фото: pxhere.com)

Styler собрал лучшие книги, которые можно почитать в отпуске 2019

Сезон отпусков 2019 в самом разгаре. Выбор идеального направления, поиск билетов на самолет, подбор отеля - неотъемлемые составляющие замечательного путешествия. Но не менее важной является атмосфера, которую создают люди вокруг, музыка и книги. Поэтому этим вещам стоит уделить особое внимание. Сегодня мы собрали для вас топ-5 книг, которые подарят вашему отпуску еще больше волшебных историй и правильной атмосферы.

"Добрі новини з Аральського моря"

Ирена Карпа

Издательство #книголав

Книжка идеально создана для отпуска, ведь истории влюбляют с первых страниц. "Французская мечта" манит стилем и романтикой, ароматом выпечки и вкусом изысканного вина. Казалось бы, Париж - идеальное место для побега, где легко все начать заново. И парижские улочки раскрывают секреты только "своим", а от прошлого не убежишь, пока оно живет в памяти... Новый роман Ирэны Карпы - это истории четырех украинских женщин во Франции. Каждая из них ищет что-то свое: юная красавица Богдана - приключений и развлечений, опытная и взвешенная Рита - свободы и семейного уюта, бывшая рок-музыкант Хлоя стремится к покою, а энергичная "феменка" Маша - самореализации и славы. Отношения и секс, поиски себя, травмы, интриги и убийства - водоворот эмоций зашкаливает. И пока есть настоящие чувства, дружба и поддержка, умение наслаждаться жизнью, любить себя и свой город - до тех пор есть и надежда на "хорошие новости", что непременно поступают даже после крупнейших катастроф.

Обложка книги

"Робінзон Крузо"

Даниэль Дефо

Издательство #книголав

Пожалуй, одна из самых популярных книг для отпуска. Любимая история о юноше Робинзоне, знакомая каждому еще со школьных лет. Парень бросает вызов желанию своих родителей и отправляется в путешествие морями. Вскоре его корабль терпит катастрофу, и он оказывается на отдаленном тропическом острове, где и проводит последующие 28 лет. В основе романа реальные события, произошедшие с шотландским моряком Александром Селкирком, который провел четыре года на необитаемом острове.

Обложка книги

"Планета Pixar. Моя неймовірна подорож зі Стівом Джобсом у створення історії розваг"

Лоуренс Леви

Издательство #книголав

Увлекательная история о том, как небольшая графическая студия превратилась в одну из крупнейших голливудских компаний. На страницах этой книжки вы узнаете о дружбе и сотрудничестве Лоуренса Леви и Стива Джобса, проникнетесь атмосферой Кремниевой долины и Голливуда, заглянете внутрь компаний Pixar и Disney и связанных с ними юридических фирм и инвестиционных банков. Идеальное книжное путешествие для отпуска.

Обложка книги

"Хованки з хижаком"

Эндрю Мэйн

Издательство #книголав

Если к сладкому отпуску хочется добавить немного адреналина, то триллер будет вам полезен. "Хованки з хижаком" - напряженная криминальная драма с непредсказуемой концовкой. В центре сюжета - вычислительный биолог и университетский преподаватель Тео Крей. Обычное путешествие до Монтаны превращается в непосредственное участие в расследовании жестокого убийства его бывшей студентки. И хотя все вокруг - от местных жителей до представителей полиции уверены, что за зверством стоит никто иной, как медведь-гризли, Тео понимает, что здесь есть что-то другое. И это нечто - то самое зло, совершить которое может только человек. Главному герою приходится привлечь все свои научные способности. Не только, чтобы разгадать загадку, но и чтобы самому не стать жертвой.

Обложка книги

"Наші душі вночі"

Кент Гаруф

Издательство #книголав

Трогательная, глубокая и нежная история, которая украсит любой отпуск. Эдди и Луи уже немолодые. Они знают друг о друге ровно столько, сколько положено знать соседям, которые много лет живут в небольшом городке вроде Голта. В них есть нечто общее - большие пустые дома и чувства одиночества после смерти жены и мужа. Однажды вечером Эдди посещает Луи и делает необычное предложение - разделить с ней постель...

Обложка книги

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