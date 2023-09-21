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5 кімнатних рослин, які не вимагають частого поливу та особливого догляду

Які кімнатні рослини не треба часто поливати (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кімнатні рослини - це частина затишку дому. За ними потрібно доглядати, а якщо у вас часу обмаль, то є деякі вазони, які не потребують надмірного поливу й особливих умов.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт House beautiful.

Сукуленти

Їх краще не поливати у багатьох випадках: відразу після покупки, перед пересадкою, після пересадки, коли мало світла, коли надто холодно чи спекотно. 

Важливо, коли запас води в рослині зменшується, нижнє листя деяких видів стає м’яким і покривається зморшками. Це знак, що пора рослину полити.

Сукуленти (фото: wikipedia)

Сансев’єрія

Ще одна невибаглива кімнатна рослина, яка ідеально підходить для темних місць. Вона може витримувати тривалі періоди посухи і не вимагає частого пересаджування. Сансев’єрія також відома своїми лікувальними властивостями.

Сансев’єрія (фото: wikipedia)

Повітряні рослини

Бегонія

Бегонії відомі своїми великими розкішними листками, які створюють яскравий контраст у будь-якій кімнаті. За ними легко доглядати, але вони можуть бути чутливими до надмірного поливу.

Тому необхідно зачекати, поки листя опуститься, перш ніж знову поливати.

Бегонія  

Драцена

Це популярна кімнатна рослина, яка може вирости до великих розмірів. Вона не вимагає багато світла та регулярного поливу. Драцена також цінна там, що може очищувати повітря в приміщенні.

Драцена 

 

Раніше ми повідомляли, коли найкраще поливати кімнатні рослини.

Також читайте, які кімнатні рослини заборонено ставити на підвіконня.

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Рослинивазоникомнатные растения