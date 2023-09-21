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5 комнатных растений, которые не требуют частого полива и особенного ухода

Какие комнатные растения не нужно часто поливать (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Комнатные растения - это часть уюта дома. За ними нужно ухаживать, а если у вас времени маловато, то есть некоторые вазоны, не требующие чрезмерного полива и особых условий.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт House beautiful.

Суккуленты

Их лучше не поливать во многих случаях: сразу после покупки, перед пересадкой, после пересадки, когда мало света, когда слишком холодно или жарко.

Важно, когда запас воды в растении уменьшается, нижние листья некоторых видов становятся мягкими и покрываются морщинами. Это знак, что пора растение полить.

 Суккуленты (фото: wikipedia)

Сансевьерия

Еще одно неприхотливое комнатное растение, идеально подходящее для темных мест. Оно может выдерживать длительные периоды засухи и не требует частой пересадки. Сансевьерия также известна своими лечебными свойствами.

Сансевьерия (фото: wikipedia)

Воздушные растения

Бегония

Бегонии известны своими большими роскошными листьями, создающими яркий контраст в любой комнате. За ними легко ухаживать, но они могут быть чувствительны к чрезмерному поливу.

Поэтому необходимо подождать, пока листья опустятся, прежде чем снова поливать.

Бегония

Драцена

Это популярное комнатное растение, которое может вырасти до больших размеров. Она не требует много света и регулярного полива. Драцена также ценна там, что может очищать воздух в помещении.

Драцена

 

Раньше мы сообщали, когда лучше поливать комнатные растения.

Также читайте, какие комнатные растения запрещено ставить на подоконник.

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Рослинивазоникомнатные растения