5 хвилин і ви - зірка вечірки. Як зробити ефектний макіяж на Хелловін (відео)

Макіяж з зубочисткою - покроковий опис

Для початку зробіть звичайний мейкап - вирівняйте тон шкіри, можна нафарбувати губи матовою помадою, використати туш.

Потім беріть звичайну зубочистку або просто дерев'яну паличку з загостреними кінцями. Також вам знадобиться чорний гель - найкраще підійде рідка або кремоподібна підводка.

Просто нафарбуйте нею зубочистку й починайте, як показано на фото та відео нижче, малювати лінії вздовж губ. Нічого складного у цьому немає, ви просто будете робити імітацію "зашитого" рота.

Макіяж на Хелловін (скріншоти)

Потім візьміть чорний олівчик та ватну паличку. Трохи розтушуйте лінії, а також додайте темного кольору губам.

Далі займіться носом. Намалюйте кружечок, а якщо ви хочете, аби він був ідеально рівним - просто візьміть кришечку та промажте її підводкою.

В центрі кружечка зробіть невеликий акцент сірими та блискучими тінями, або ж навіть хайлайтером. Далі промалюйте лінії, аби вони виходили з кола й шли в бік брів.

А на вилицях намалюйте чорні тіні, аби обличчя здавалося більш загостреним.

Як нафарбуватися на Хелловін (скріншот)

Після цього підведіть очі, використайте сірі тіні та додайте трохи блискіток. На цьому все, усього за декілька хвилин ви отримали ефектний макіяж, завдяки якому станете зіркою будь-якої вечірки.