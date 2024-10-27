5 минут и вы - звезда вечеринки. Как сделать эффектный макияж на Хэллоуин (видео)

Макияж с зубочисткой - пошаговое описание

Для начала сделайте обычный мейкап - выровняйте тон кожи, можно накрасить губы матовой помадой, использовать тушь.

Затем берите обычную зубочистку или просто деревянную палочку с заостренными концами. Также вам понадобится черный гель - лучше всего подойдет жидкая или кремообразная подводка.

Просто покрасьте зубочистку и начинайте, как показано на фото и видео ниже, рисовать линии вдоль губ. Ничего сложного в этом нет, вы просто будете делать имитацию "зашитого" рта.

Макияж на Хэллоуин (скриншоты)

Затем возьмите черный карандаш и ватную палочку. Немного растушуйте линии, а также добавьте темный цвет на губы.

Дальше займитесь носом. Нарисуйте кружочек, а если вы хотите, чтобы он был идеально ровным - просто возьмите крышечку и промажьте ее подводкой.

В центре кружочка сделайте небольшой акцент серыми и блестящими тенями, или даже хайлайтером. Далее прорисуйте линии, чтобы они выходили из круга и шли в сторону бровей.

А на скулах нарисуйте черные тени, чтобы лицо казалось более заостренным.

Как накраситься на Хэллоуин (скриншот)

После этого подведите глаза, используйте серые тени и добавьте немного блесток. На этом все, всего за несколько минут, вы получили эффектный макияж, благодаря которому станете звездой любой вечеринки.