5 GPS-пристроїв, які допоможуть вам стежити за вашим автомобілем у реальному часі

Відстеження автомобіля в реальному часі - це не тільки зручність, а й додатковий захист від викрадення. Сучасні GPS-трекери дають змогу контролювати місце розташування транспорту з телефону й отримувати повідомлення про будь-які пересування.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 5 найкращих GPS-пристроїв, які допоможуть вам завжди знати, де знаходиться ваш автомобіль.
Apple AirTag - це не класичний GPS-трекер, але його доступна ціна, відсутність абонентської плати та компактні розміри роблять його зручним для прихованого розміщення в автомобілі. Однак він має обмежений функціонал і залежить від екосистеми Apple.
Плюси:
Мінуси:
AirTag - не найкращий варіант для автомобільного GPS-трекінгу, оскільки не підтримує GPS і залежить від інших iOS-пристроїв поблизу. Однак він підійде користувачам Apple, яким потрібне бюджетне і просте рішення без підписки для пошуку загублених речей.
GPS-трекер Spytec GL300 Mini - надійний пристрій із безліччю функцій, включно з повідомленнями про поїздки, перевищення швидкості, вихід із геозони та рівень заряду батареї. Він оснащений водонепроникним магнітним корпусом, що робить його зручним для кріплення зовні автомобілів, вантажівок або трейлерів.
Плюси:
Мінуси:
Загалом, Spytec GL300 Mini - один із найточніших і найфункціональніших GPS-трекерів, особливо якщо важлива захищеність від води і міцність конструкції.
LandAirSea 54 - це водонепроникний GPS-трекер з підтримкою супутникової мережі, що робить його надійним варіантом для прихованого стеження за автомобілем або цінними речами. Він не залежить від стільникового зв'язку, забезпечує точне відстеження в реальному часі і може працювати до 6 місяців у режимі енергозбереження.
Плюси:
Мінуси:
LandAirSea 54 - чудовий варіант для тих, хто шукає автономний GPS-трекер з високою точністю і без прив'язки до стільникових мереж.
Optimus 3.0 - це промисловий GPS-трекер, розроблений для відстеження автопарків і комерційного транспорту. Він пропонує докладні звіти і безліч повідомлень, але має складний інтерфейс і надлишковий функціонал для звичайних користувачів.
Плюси:
Мінуси:
Optimus 3.0 - чудовий вибір для бізнесу, але складний для приватних користувачів, яким потрібен простий GPS-трекер для автомобіля або особистих цілей.
Kayo GPS Tracker - це простий і доступний GPS-трекер, який підтримує пристрої на iOS і Android. Він не пропонує безліч функцій, але забезпечує надійне відстеження в реальному часі.
Плюси:
Мінуси:
Kayo GPS Tracker - бюджетний і зручний варіант для базового відстеження автомобіля, але не підійде тим, кому потрібні просунуті функції та звіти.
Вас може зацікавити: