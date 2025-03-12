RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

5 GPS-устройств, которые помогут вам следить за вашим автомобилем в реальном времени

Лучшие GPS-трекеры для автомобилей (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Отслеживание автомобиля в реальном времени - это не только удобство, но и дополнительная защита от угона. Современные GPS-трекеры позволяют контролировать местоположение транспорта с телефона и получать уведомления о любых передвижениях.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про 5 лучших GPS-устройств, которые помогут вам всегда знать, где находится ваш автомобиль.

Apple Airtag  

Apple AirTag - это не классический GPS-трекер, но его доступная цена, отсутствие абонентской платы и компактные размеры делают его удобным для скрытого размещения в автомобиле. Однако он имеет ограниченный функционал и зависит от экосистемы Apple. 

Плюсы: 

  • Нет ежемесячной подписки - после покупки никаких дополнительных расходов 
  • Компактный и легко спрятать - можно разместить в автомобиле, рюкзаке или любом другом предмете 
  • Долгий срок службы батареи - заменяемая батарейка CR2032 обеспечивает более года автономной работы

Минусы: 

  • Не использует GPS. Трекер работает по технологии Bluetooth и фиксирует местоположение только при контакте с устройствами Apple (iOS 14+) 
  • Не подходит для слежения за передвижениями в режиме реального времени 
  • Может быть легко обнаружен посторонними. Если кто-то перемещается с AirTag, его устройство Apple отправит уведомление о возможном отслеживании. Это делает трекер бесполезным для поиска угнанного автомобиля 

AirTag - не лучший вариант для автомобильного GPS-трекинга, так как не поддерживает GPS и зависит от других iOS-устройств поблизости. Однако он подойдет пользователям Apple, которым нужно бюджетное и простое решение без подписки для поиска потерянных вещей. 

Apple Airtag (фото: HiTech.Expert)

Spytec GL300 Mini  

GPS-трекер Spytec GL300 Mini - надежное устройство с множеством функций, включая уведомления о поездках, превышении скорости, выходе из геозоны и уровне заряда батареи. Он оснащен водонепроницаемым магнитным корпусом, что делает его удобным для крепления снаружи автомобилей, грузовиков или трейлеров. 

Плюсы: 

  • Прочный и защищенный корпус 
  • Удобное мобильное приложение 
  • Надежные уведомления и наличие SOS-кнопки 

Минусы: 

  • Настройки оповещений доступны только через веб-приложение 
  • Габаритный размер, особенно в защитном корпусе 
  • Высокая абонентская плата (23 доллара в месяц) 

В целом, Spytec GL300 Mini - один из самых точных и функциональных GPS-трекеров, особенно если важна защищенность от воды и прочность конструкции. 

Spytec GL300 Mini

LandAirSea 54 

LandAirSea 54 - это водонепроницаемый GPS-трекер с поддержкой спутниковой сети, что делает его надежным вариантом для скрытого слежения за автомобилем или ценными вещами. Он не зависит от сотовой связи, обеспечивает точное отслеживание в реальном времени и может работать до 6 месяцев в режиме энергосбережения. 

Плюсы: 

  • Отслеживание доступно в любой точке мира без сотовой связи 
  • Полностью защищен от влаги без необходимости в дополнительном чехле 
  • Компактный и удобный для скрытого размещения 
  • Долгое время автономной работы. При включенном режиме энергосбережения трекер может работать до 6 месяцев 
  • Отслеживание в реальном времени  

Минусы: 

  • Ограниченный функционал уведомлений  
  • Интерфейс не самый удобный и не позволяет просматривать историю уведомлений 
  • Крышка порта зарядки легко теряется, но в комплекте есть запасная 

LandAirSea 54 - отличный вариант для тех, кто ищет автономный GPS-трекер с высокой точностью и без привязки к сотовым сетям.

LandAirSea 54 (фото: Gadget Flow) 

Optimus 3.0 GPS Tracker 

Optimus 3.0 - это промышленный GPS-трекер, разработанный для отслеживания автопарков и коммерческого транспорта. Он предлагает подробные отчеты и множество уведомлений, но имеет сложный интерфейс и избыточный функционал для обычных пользователей. 

Плюсы: 

  • Расширенные возможности отслеживания  
  • Подходит для управления автопарками и бизнес-задач 

Минусы: 

  • Сложный интерфейс - как в мобильном приложении, так и в веб-версии 
  • Не подходит для личного использования 

Optimus 3.0 - отличный выбор для бизнеса, но сложен для частных пользователей, которым нужен простой GPS-трекер для автомобиля или личных целей. 

Optimus 3.0 GPS Tracker (фото: Car and Driver)

Kayo GPS Tracker 

Kayo GPS Tracker - это простой и доступный GPS-трекер, который поддерживает устройства на iOS и Android. Он не предлагает множество функций, но обеспечивает надежное отслеживание в реальном времени. 

Плюсы: 

  • Легкая установка  
  • Доступная подписка - всего 5 долларов в месяц 
  • Совместим с iOS и Android 

Минусы: 

  • Минимальный функционал  
  • Отсутствуют детализированные отчеты  

Kayo GPS Tracker - бюджетный и удобный вариант для базового отслеживания автомобиля, но не подойдет тем, кому нужны продвинутые функции и отчеты. 

Kayo GPS Tracker (фото: Car and Driver)

Вас может заинтересовать: 

Читайте РБК-Украина в Google News
GPSАвтомобильный рынок